Diplomatické fiasko v Turecku: VIDEO Šéfku eurokomisie nechali bezradne stáť, jej kolega to dal na chrapúňa

Na záberoch z privítania nemecká politička s bezradným povzdychom zjavne prekvapene hľadela na dvojicu mužov sadajúcich si do kresiel a nechávajúcich jej miesto bokom na pohovke. ""Ehm" je nový výraz pre "takto by vzťahy EÚ s Tureckom vyzerať nemali"," napísal s odkazom na reakciu von der Leyenovej nemecký europoslanec z frakcie zelených Sergey Lagodinsky.

Obaja lídri únijných inštitúcií prišli Turecku ponúknuť posilnenie obchodných vzťahov, ktoré je však podľa nich podmienené zlepšením prístupu Erdoganovej vlády k ľudským právam. Problém vidí EÚ napríklad v marcovom tureckom odstúpení od Istanbulského dohovoru zaručujúceho práva žien.

"Najskôr odstúpia od Istanbulského dohovoru a teraz nedajú predsedníčke Európskej komisie miesto na sedenie. Hanba," napísala španielska šéfka druhej najpočetnejšej europarlamentnej skupiny socialistov Iratxe Garcíaová. Zatiaľ čo ona rovnako ako mnoho ďalších politikov či komentátorov sa pozastavuje nad Erdoganovým "protokolárnym machizmom", iní kritizujú belgického šéfa únijných summitov Michela za to, že na odlišné zaobchádzanie s von der Leyenovou nezareagoval.

First they withdraw from the Istambul Convention and now they leave the President of European Commission without a seat in an official visit. Shameful. #WomensRights pic.twitter.com/p5Z4AHuHjK