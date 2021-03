Slovenskí hotelieri sú na kolenách! PANDÉMIA ich pripravila o zisky: Odborníci načrtli, kedy príde oživenie

BRATISLAVA – Reštrikcie, ktoré sa zaviedli po vypuknutí pandemického vírusu, zasadili veľmi tvrdý úder cestovnému ruchu i hotelierstvu. Prieskum načrtol, kedy sa očakáva postupné ožívanie slovenského hotelového sektora i to, ktoré európske krajiny by sa mali najrýchlejšie zotaviť z koronakrízy.

Z najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE vyplynulo viacero zaujímavostí. Prvou je, že z krízy spôsobenej covidom-19 by sa mali najrýchlejšie zotaviť európske krajiny, v ktorých je silnejší dopyt po voľnočasových aktivitách zo strany domáceho obyvateľstva aj podnikov.

Za kratší koniec tak budú ťahať krajiny, ktoré sú vo väčšej miere závislé od medzinárodného dopytu po službách hotelov. Podľa predpovedí by sa preto mala opakovať situácia z druhého polroka 2020. Aj vtedy bol, po čiastočnom opätovnom otvorení hotelov, hnacou silou ich výkonnosti primárne domáci dopyt po voľnočasových aktivitách. Najlepšie výsledky vtedy dosiahli práve hotely, ktoré svojim hosťom poskytovali možnosť ubytovania v apartmánoch s obsluhou. Vďaka tomu totiž návštevníci mohli udržiavať väčší sociálny dištanc od ostatných hotelových hostí.

Zdroj: Getty Images

Zmeny nastali aj v rámci objemov investícií do tohto segmentu v Európe. „Spoločnosť CBRE zaznamenala za posledných 12 mesiacov (do 4. kvartálu 2020) celkovú hodnotu investícií vo výške 6,6 miliardy eur. To predstavuje medziročný pokles o 75 %. K tomuto poklesu investícií pritom prispeli hlavne náročné obchodné podmienky a pretrvávajúca neistota na trhu,“ uviedla Monika Milanová, ktorá zastrešuje komunikáciu spoločnosti CBRE.

Slovenský hotelový sektor by mal začať ožívať v lete

„Čísla, ktoré sme medziročne evidovali, naprieč celým spektrom slovenského hotelierstva, hovoria samé za seba. Naznačujú negatívny trojuholník, ktorý tvorí pokles dopytu hostí o 70 %, po ktorom nasledoval pokles obsadenosti o 65 % (v Bratislave o 71 %). Vyústilo to do predvídateľného 70-percentného poklesu výnosov a súčasnej priemernej dennej sadzby približne 65 eur na jednu obsadenú izbu,“ priblížil Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Podľa odborníkov je však aj napriek týmto zisteniam hotelový segment pre investorov naďalej veľmi atraktívny. Dodatočný kapitál do hotelov v roku 2020 stúpol, keďže viacerí investori sa rozhodli využiť príležitosti práve v tejto oblasti nehnuteľností.

Zdroj: Getty Images

„Pomalé oživenie tohto trhu očakávame už v roku 2021. Dopyt po tomto sektore však bude viditeľný primárne v letnom období a začiatkom jesene. Čoraz dôležitejšie budú inovácie a tzv. ESG (životné prostredie, spoločnosť a vláda), čo bude ovplyvňovať aj samotné správanie návštevníkov hotelov. Aj naďalej sa budú rozvíjať prevádzkové štruktúry a franšízy. Práve tie budú hnacou silou hotelov v otázke ich ďalšieho rozvoja,“ vysvetlil Owen Pritchard, výkonný a prevádzkový riaditeľ oddelenia hotelov za EMEA región v CBRE.

„Hotelový sektor čelil v dôsledku pandémie koronavírusu náročnému roku. Prispel k tomu aj nedostatok ponuky a rozdiely v cenových očakávaniach medzi kupujúcimi a predávajúcimi stranami. Potešujúcou správou však je, že v druhej polovici tohto roku by sa mal tok transakcií v tomto segmente urýchliť. Zároveň, ak sa bude investorský kapitál do hotelových nehnuteľností naďalej navyšovať, zosúladia sa aj spomínané cenové očakávania,“ dodal na záver Miguel Casas, riaditeľ oddelenia hotelových investícií pre kontinentálnu Európu v CBRE.