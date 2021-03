VLÁDNA KRÍZA Odkaz šéfa diplomacie Korčoka priamo z Bruselu: Doma som už asi dobehal!

BRATISLAVA - Vládna kríza stále pokračuje. Premiér predložil svoje podmienky, odstúpili už traja ministri, no zdá sa, že SaS to vo vláde neudrží. Ešte stále je čas, aby Matovič splnil Sulíkovo ultimátum. Šéf rezortu zahraničia sa však už so Slovenskom pomaly lúči tiež.

Matovič síce prejavil ochotu odstúpiť z postu premiéra, no našiel si cestičku, ako vo vláde ostať. Chce sa stať podpredsedom vlády pre boj s korupciou. Potvrdil to aj jeho stranícky kolega a minister životného prostredia Ján Budaj. Ultimátum Richarda Sulíka trvá do zajtra. Šéf liberálov už odstúpil, teraz je rad na Matovičovi. Ak však vo vláde ostane, SaS zrejme odíde. Pomaly sa lúči aj šéf diplomacie.

VIDEO Sulík podal demisiu

Doma som asi dobehal

"Dobré ráno Vám želám domov z Bruselu. Vyčistiť hlavu v týchto dňoch ozaj pomáha. V tomto parku "Cerquaintaire" som behával počas mojich bruselských čias a vzhľadom na vládnu krízu to vyzerá tak, že doma som dobehal. Som na to pripravený," uviedol Korčok na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Ivan Korčok

Je otázne ako bude SaS brať fakt, že Matovič by sa stal podpredsedom vlády pre boj s korupciou. Sulík v nedeľnom stanovisku uviedol, že ak by Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, jeho ponuka je bezpredmetná. To sa vzťahovalo na jeho demisiu, ktorú nakoniec podal. Či SaS vo vláde ostane, alebo nie, to ukážu až najbližšie hodiny.

Vládna kríza

Premiér v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienil to odchodom vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) z vlády, odstúpením Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, aj odchodom šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). OĽANO chce, aby mu SaS vrátila jeden ministerský post, ktorý strane po voľbách prenechalo. Na to SaS dôvod nevidí.

Sulík už oznámil demisiu. Strana tak podľa neho splnila premiérove personálne požiadavky a môže dôjsť k rekonštrukcii vlády. SaS a Za ľudí naďalej trvajú na výmene premiéra. Za ľudí ešte neoznámila svoj ďalší postup, jej predsedníctvo stojí za Kolíkovou a Šeligom. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala partnerov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu.

Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO) a Milan Krajniak (Sme rodina). Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.