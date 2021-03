Fico: Prerušenie schôdze parlamentu je potvrdením, že aj inštitúcie štátu sú v rozklade

Predseda Smeru-SD Robert Fico

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Prerušenie aktuálnej schôdze Národnej rady SR je potvrdením, že nielen vládna koalícia, ale aj inštitúcie štátu sú v totálnom rozklade. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Nerozumie, prečo sa do pléna predložili návrhy legislatívy, ktoré mali riešiť pandemickú situáciu a mali sa prebrať v zrýchlenom režime. Smer-SD sa preto obracia na troch najvyšších ústavných činiteľov, aby ľuďom vysvetlili, čo sa deje. Schôdza je prerušená do budúceho utorka 30. marca.