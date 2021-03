KORONAVÍRUS V košickom veľkokapacitnom centre zaočkovali už vyše 21-tisíc ľudí

Od spustenia 27. februára očkovalo krajské centrum dosiaľ v troch cykloch - dvakrát po štyri a raz šesť dní. V štvrtom cykle plánuje očkovať od soboty do stredy 24. marca. Počet kójí sa rozšíri na osem očkovacích a desať registračných. "Každým týždňom sa snažíme zlepšovať a zvyšovať tempo očkovania. Počas posledného cyklu sme od soboty do štvrtka podali vakcínu ďalším takmer 10.000 východniarom a tak ako v predošlých očkovacích týždňoch aj tentoraz sme spomedzi všetkých žúp zaočkovali najviac obyvateľov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Prax z krajín ako Izrael podľa neho ukazuje, že na očkovaní záleží a tam, kde už vakcínu dostala väčšina obyvateľov, sa život pomaly vracia do normálu.

"Veľmi oceňujem prístup východniarov, ktorí si uvedomujú dôležitosť očkovania," dodal Trnka. Tento týždeň spustilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nový prihlasovací systém na očkovanie, takzvanú čakáreň. Registrovať sa možno na korona.gov.sk, respektíve vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Ak v čase registrácie nie sú voľné termíny na očkovanie, žiadateľ je zaradený do zoznamu čakateľov a po uvoľnení termínov bude kontaktovaný. Aj do čakárne sa môžu registrovať zatiaľ len tie skupiny obyvateľstva, pre ktoré je aktuálne otvorené očkovanie podľa očkovacej stratégie ministerstva zdravotníctva. Termíny sú uvoľňované podľa veku.

Platí, že momentálne je očkovanie sprístupnené pre osoby od 60 rokov, pričom pre obyvateľov vo veku od 60 do 69 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca, ktorá je podávaná vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Pre obyvateľov nad 70 rokov sú určené vakcíny od Pfizeru a Moderny, očkujú sa vo vakcinačných centrách pri nemocniciach.