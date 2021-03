Návrh novely zákona o štátnom občianstve je podľa Dostála nedostatočný

O slovenské občianstvo bude podľa Dostála prichádzať o niečo menej ľudí ako doteraz. Návrh legislatívy podľa neho zákon zmierňuje, no neodstraňuje. "Problém sa nevyrieši, iba sa trochu zmenší," skonštatoval. Nikto by podľa neho nemal strácať občianstvo proti svojej vôli. Súčasný zákon považuje za protiústavný, vecne nesprávny a necitlivý voči občanom. Pripomenul, že ak chce niekto získať cudzie občianstvo, neznamená to, že chce stratiť to slovenské.

Z novely okrem iného vyplýva, že strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho by nemuseli osoby vtedy, ak majú na území štátu, ktorého občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov.

Dostál pripomenul, že niekdajší kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zmenil zákon o štátnom občianstve, v dôsledku ktorého dodnes vyše 3600 občanov stratilo občianstvo SR proti svojej vôli. Poukázal na to, že vláda vtedy reagovala právnou normou na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Skonštatoval, že ľudia strácajú slovenské občianstvo najčastejšie nadobudnutím českého, nemeckého, rakúskeho či britského občianstva, v štatistikách je maďarské občianstvo na nižších priečkach.

Gyimesi vyhlásil, že Maďari žijúci na Slovensku sú občanmi druhej kategórie a novela zákona z roku 2010 to dokazuje. Za dôkaz označil aj slová v preambule Ústavy SR "My, národ slovenský...". Požiadal o zamyslenie sa nad zbavením sa "neopodstatneného strachu" z Maďarov.

Marián Kéry (Smer-SD) odmieta Gyimesiho slová o občanoch druhej kategórie. Argumentuje skúsenosťami z Nitrianskeho kraja, kde je podpredsedom. "Ubezpečujem vás, že z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja ide rovnaké množstvo financií tak na sever, ako aj na juh nášho kraja," povedal s tým, že sa rovnako pristupuje k modernizácii ciest či škôl v oboch oblastiach kraja a podobne. Vyzval Gyimesiho, aby nevnášal rozpory do maďarsko-slovenských vzťahov, pretože to tak nie je.

Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) reagoval, že nie je možné vrátiť sa do stavu spred novelizácie zákona v roku 2010. Na to by podľa neho musela maďarská strana zrušiť zákon, ktorým umožnila udeľovať svoje štátne občianstvo ľuďom, ktorí sa etnicky priznávajú k maďarskej menšine. Ohradil sa voči slovám koalície, že novelizácia má byť nápravou Ficovho zákona. Odmieta, že by Fico spôsobil niečo zlé. Vtedajšia vláda sa podľa jeho slov len snažila obhajovať záujmy SR v situácii, keď susediaca krajina prijala zákon s exteritoriálnymi dôsledkami.