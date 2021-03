KORONAVÍRUS Balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie prerokuje parlament zrýchlene

Novelu predložilo ministerstvo zdravotníctva. Legislatíva má umožniť príbuzným zdravotníkov, ktorí zomreli na ochorenie COVID-19 po nakazení sa v práci, dostať od štátu odškodné. Na jednorazové odškodnenie by mali mať nárok manželka či manžel a deti zomretého zdravotníckeho pracovníka, prípadne jeho rodičia.

Návrh rieši aj otázku následnej liečby pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19, ktorí predtým ležali na JIS či na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a po prekonaní infekcie u nich pretrvávajú respiračné, nervovo-svalové alebo pohybové ťažkosti. Uhradená by im mala byť liečba v kúpeľoch. Návrh rieši aj otázku použitia nosových rýchlotestov určených na profesionálne použitie aj nezaškolenými osobami.

Legislatívou by sa malo zaviesť aj to, že za nežiaduce účinky po očkovaní neregistrovanou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 by mal prevziať zodpovednosť štát. Na Slovensku by sa to mohlo zatiaľ týkať ruskej vakcíny Sputnik V. Umožniť má tiež zjednodušenie práce pre zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia, ktorí by mohli pomáhať v slovenských nemocniciach v boji s pandémiou nového koronavírusu.