Zdravotníkom zo zahraničia by mali zjednodušiť vstup na prácu v nemocnici

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Jon Super

BRATISLAVA – Zdravotnícki pracovníci zo zahraničia by mohli pomáhať v slovenských nemocniciach v boji s pandémiou nového koronavírusu, ich vstup do pracovného procesu by sa mal zjednodušiť. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a doplňujú niektoré zákony z oblasti zdravotníctva. Ten odobrila vláda na svojom stredajšom zasadnutí. Navrhuje ju schváliť v skrátenom legislatívnom konaní.