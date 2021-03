VIDEO Hlina vysmial Matoviča tak, ako ešte nikdy: Toto premiérovo faux pas mu nikdy nezabudne

Všimol si ho aj sám Hlina, ktorý pozoroval prijatie premiéra Matoviča prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Je totiž tradičnou zvyklosťou a v zásadách každého aj mimopolitického gentlemana, že dámu nechá sadnúť ako prvú. "Lekciu o tom, že dáma si sadá ako prvá sme už preberali dávno.

Ak toto pravidlo neplatí v prezidentskom paláci, tak ok, ale nezdá sa mi," okomentoval dnešné dianie v paláci Hlina na sociálnej sieti.

Do kresla sa rozvalil ako prvý, čo na to asi ostatné političky?

Hlina sa v kontexte dnešného premiérovho faux pas, kedy si sadol do kresla ešte pred Čaputovou zamyslel aj nad tým, ako by sa pri takej to situácii tvárili ostatné, možno zahraničné, významné političky. "Rozmýšľam, ako asi reaguje A.Merkelová alebo Ursula von der Leyen, keď sa slovenský premiér na spoločnom bilaterálnom stretnutí rozvalí do kresla ako prvý. Naša prezidentka Zuzana Čaputová to zvládla diplomaticky," pochválil hlavu štátu Hlina.