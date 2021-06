ROZHOVOR s odchádzajúcim Hlinom: V KDH už neexistuje milosrdenstvo, Pellegrini môže spadnúť ako Ikaros!

BRATISLAVA - Bolo to len pred týždňom, čo Alojz Hlina v statuse naznačil svoj možný odchod z Kresťanskodemokratického hnutia, a už to aj oficiálne potvrdzuje v našom exkluzívnom rozhovore. V ňom popísal atmosféru v strane, z ktorej odchádza, zaspomínal si na Annu Záborskú, bývalého parťáka a expremiéra Igora Matoviča a dúfa v percentuálny pád Hlasu-SD Petra Pellegriniho.

VIDEO Rozhovor s Alojzom Hlinom:

Kto je politik Alojz Hlina v roku 2021? Videli sme status o možnom odchode z KDH. Čo sa deje?

- Doba je dynamická. Dejú sa rôzne veci aj u nás a to, čo som naznačoval v tom statuse je faktom a áno, odchádzam z KDH. Ja som nechcel odísť, ale vzhľadom na to, kam tá situácia dospela, je to asi lepšie.

Nie je už trochu neskoro na takýto krok? Nemajú vás už voliči zaškatuľkovaných ako konzervatívca?

- Konzervatívcom som bol, som, aj budem. Tá škatuľka tam asi je. Či je neskoro je možno otázka na mieste aj v prípade snemu, ktorý bol prelomový (snem, na ktorom už nezvolili Hlinu za podpredsedu KDH, pozn. red.), lebo už po tom sneme sa ma viacerí pýtali či odchádzam alebo nie. Naschvál som trištvrte roka čakal. Mal som nádej, že sa emócie upokoja. Ľuďom by sa možno aj ozrejmili niektoré skutočnosti, no táto situácia žiaľ nenastala. Viac milosrdenstva je v kostoloch, kde sa aspoň môžete vyspovedať, že ste "podali ruku" liberálom, ale v politickej strane a špeciálne v tejto dobe, kedy je v kurze kopať zákopy a živiť nenávisť, milosrdenstvo neexistuje. Riešením je už len môj odchod.

Čo bude nasledovať? Máte vôbec v pláne sa v politike ešte angažovať?

- Aj delegátom na sneme som korektne povedal, že chcem nejakým spôsobom vo verejnom priestore ešte zostať. Áno, teraz zvažujem, že kde a akým spôsobom. Paradoxne to vyzerá, že agendou bude brániť konzervativizmus pred konzervatívcami. Lebo ten konzervativizmus dospel do štádia, že konzervatívcami sú u nás Kotleba, Mazurek, Kollár, Záborská, Vašečka (smiech). Je to panoptikum. Konzervativizmus je pekný a mám ho rád, vybudoval dokonca Európu a možno prišiel čas, že ho treba chrániť pred týmito ľuďmi. Možno najväčší paradox bude aj to, že s kým - možno s pomocou stredových a liberálnych strán.

Nie je už predsa len na mieste uvažovať aj o hypotetickej spolupráci s Hlasom-SD v budúcnosti, keďže má už niekoľko mesiacov prvenstvo v prieskumoch viacerých agentúr?

- Ľudia sú tak zúfalí z tejto situácie, že sú pripravení voliť Hlas, netreba sa im čudovať. Tie čísla sú vysoké, no myslím si, že Peter Pellegrini bude mať problém sa dlhodobo udržať na vrchole a môže dopadnúť ako ten bájny Ikaros - prudko vyletel a tie krídla mu zhoreli. Môj odhad je, ale môžem sa mýliť, že tieto čísla neudrží, bude sa to znižovať, no treba ho brať na vedomie a netreba ho ignorovať. Odpoveď však prinesú až voľby, no chcem veriť, že sila Hlasu po voľbách nebude taká silná, ako v terajších prieskumoch.

Boli ste už zaočkovaní proti koronavírusu?

- Bol som asi 8-9 týždňov dozadu spolu s manželkou na AstruZenecu. Mám prvú dávku a čakáme na ďalšiu. Nemal som vážne vedľajšie príznaky, len ma bolelo rameno, inač nič hrozné.

