Je sa na čo tešiť! Meteorológ prezradil, aká bude tohtoročná jar: Citeľné oteplenie nás čaká ešte v marci

Astronomická jar odštartuje 20. marca. Tá meteorologická prišla s prvým marcovým dňom. Podľa klimatológa a meteorológa Pavla Matejoviča jej predchádzala teplotne nadnormálna zima (december-február), ktorá skončila okolo +2 °C na dlhodobým priemerom. Odborník podotkol, že už v závere februára namerali na viacerých miestach juhozápadného Slovenska 20 °C, čo boli rekordné hodnoty.

Aká bude jar?

Po miernej zime zväčša nasleduje teplá jar. Matejovič tvrdí, že aj aktuálne dlhodobé prognózy to potvrdzujú, pričom predpokladajú, že jej odchýlka by mala byť +1 až +2 °C nad dlhodobým priemerom.

To však neznamená, že sa nemôžu vyskytnúť chladnejšie obdobia. „V oblasti vysokých zemepisných šírok sa stále nachádza pomerne značné množstvo studeného vzduchu, ktorý k nám môže preniknúť. Okrem toho takmer každú jar sa opakuje podobný scenár, keď po teplejšom počasí na začiatku jari prichádzajú studené epizódy so silnejšími mrazmi aj v nížinách juhozápadného Slovenska a spôsobujú značné škody na rozkvitnutých stromoch. Teplejšie počasie v zime a skoro na jar totiž urýchli vegetáciu a preto obdobia s mrazmi spôsobujú také škody. Ak by totiž vegetácia nebola teplým počasím urýchlená, k takým veľkým škodám by nemuselo prichádzať,“ vysvetlil meteorológ pre Topky.sk.

Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru na jar v Európe Zdroj: ECMWF

Čoskoro sa citeľne oteplí

V dôsledku mimoriadne teplého počasia na prelome februára a marca sneh v nadmorských výškach do 1000 m n.m. takmer úplne zmizol. Matejovič v tomto súvise zdôraznil, že snehová pokrývka je významnou zásobárňou vody. „Ako každý rok v tomto ročnom období budeme zrejme konfrontovaní čoskoro so suchom. Situáciu môžu zlepšiť len výdatnejšie zrážky, no prognostické modely taký vývoj nepredpokladajú. Práve naopak, po prechodnom ochladení sa v poslednej marcovej dekáde začne presadzovať vyšší tlak a počasie bude pravdepodobne slnečné a bez zrážok. Dni sa budú postupne predlžovať a pri slnečnom počasí porastú aj teploty,“ uviedol meteorológ.