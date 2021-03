Rodičia, pozor! Pandémia priniesla zhoršenie ústneho zdravia detí: TOTO sú odporúčania odborníkov

BRATISLAVA – Pandémia nového koronavírusu priniesla zhoršenie ústneho zdravia detí. Povedala to predsedníčka Výboru Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) pre prevenciu Neda Markovská. Zdôvodnila to tým, že počas tohto obdobia deti neustále niečo maškrtia a pijú sladené nápoje, pretože ich majú na dosah.

"Keď sú v škole, tak zjedia desiatu, nejaké ovocie a potom majú obed. Vtedy je podstatne nižšia frekvencia príjmu sladených jedál. Ak je v ústach dlhodobo sladké, dochádza vplyvom kazotvorných baktérií k rýchlejšiemu poškodeniu skloviny zuba, a tým ku vzniku zubného kazu," priblížila.

Zdroj: Getty Images

Pripomenula, že zdravý chrup zahŕňa okrem ošetrenia zubov aj starostlivosť o ďasná, jazyk a ostatné sliznice. Výhodu vidí odborníčka v tom, že rodičia majú práve počas pandémie väčšiu možnosť kontrolovať, ako dieťa vykonáva ústnu hygienu.

Zdroj: Getty Images

Odporúča, aby si rodičia ideálne večer čistili zuby spoločne s deťmi. Príklad považuje Markovská za najlepšiu výchovnú metódu. "Rodič musí rozhodne dbať na to, aby si dieťa, aj on samotný, nečistili chrup tesne pred spaním, kedy sú unavení, pretože to čistenie nebude dôkladné," pripomenula. Na margo správnej starostlivosti o ústne zdravie je podľa lekárky dôležité naučiť deti, aby od narodenia od smädu pili len čistú vodu.

Viete sa správne starať o zubnú kefku?

Veľká chyba, ktorú pacienti zubných ambulancií podľa jej slov robia, spočíva v starostlivosti o zubnú kefku. Pripomenula, že na vláknach zubnej kefky po prekonaní infekčného ochorenia ostávajú choroboplodné zárodky. Po prekonaní nádchy, angíny, chrípky, zápalu priedušiek, pľúc či po ochorenia COVID-19 je potrebné zubnú kefku vymeniť.

Neodporúča, aby zubné kefky v rodine boli uložené v jednom pohári. Každá zubná kefka má byť podľa odborníčky uložená osobitne a nesmie byť uložená v ochrannom obale. Ten je potrebný pri cestovaní.