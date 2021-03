Skončí šéf SIS za mrežami? Prokurátor podal návrh na väzbu Vladimíra Pčolinského

BRATISLAVA - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku návrh na vzatie do väzby obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti a z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov.

Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Prokurátorovi ÚŠP bol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby od vyšetrovateľa v piatok (12.3.). Termín neverejného výsluchu na ŠTS v Pezinku a rozhodovania o návrhu zatiaľ nie je známy. Sudca pre prípravné konanie, tak ako aj v iných prípadoch si musí návrh naštudovať.

"V súvislosti s medializovanými správami týkajúcimi sa uplatňovania práv obvineného je nutné skonštatovať, že vo všeobecnosti platí, že obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a toto nie je obmedzené ani predmetom ochrany utajovaných skutočností," uviedla v piatok hovorkyňa GP SR.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11.3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava Kollára.

Advokátka Vladimíra Pčolinského Eva Mišíková nevidí ani jeden dôvod na väzobné stíhanie.Obhajkyňa opakovane zdôraznila, že absentuje aj jeden z materiálnych predpokladov väzby a to dôvodné podozrenie zo spáchania skutku. "Môj klient sa riadil stanoviskom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktoré bolo zaslané SIS 15. februára. Nevypovedal ku konkrétnym informáciám, ktoré považoval za povinnosť o nich dodržiavať mlčanlivosť, keďže ide o spravodajské rozpracovanie a použitie konkrétnych prostriedkov v režime vyhradené a dôverné," vysvetlila Mišíková.

Zdroj: Topky/Maarty

Ako zdôraznila, Vladimír Pčolinský dospel totižto k záveru, že by si prípadne mohol privodiť trestné stíhanie za to, že uviedol utajované skutočnosti, podľa príslušného ustanovenia Trestného zákona. "Ak mu takéto niečo nehrozí, nie je dôvod na to, aby na súde nevypovedal o týchto skutočnostiach," povedala Mišíková. Reagovala tak informáciu ktorú v piatok (12.3.) poskytla médiám hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová, že obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a toto nie je obmedzené ani predmetom ochrany utajovaných skutočností. Návrh na väzobné stíhanie Vladimíra Pčolinského Mišíkovej ešte doručený nebol.

Vladimír Pčolinský je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby.