Znečistenie potoka pri Košiciach: Vypúšťanie fekálií aj čierna skládka, prípad rieši polícia

BUZICA - Polícia vyšetruje zhoršenie kvality povrchových vôd Ružinovského potoka, zaoberá sa aj vývozom odpadu na čiernu skládku pri obci Buzica v okrese Košice-okolie. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Preveruje sa údajné vypúšťanie obsahu obecného fekálneho vozidla do potoka aj nelegálny vývoz odpadu vlečkou od obce. Starosta Jozef Mohňanský pochybenia odmieta.

„Boli za mnou aj z polície, aj z inšpekcie životného prostredia. Zatiaľ neviem o tom, že by som bol obvinený. Vypočuli ma ako svedka, starostu. Obec má fekálne vozidlo, čím riešime havarijné situácie,“ povedal Mohňanský s tým, že ide napríklad o vyťahovanie vody z pivníc. Nemá vedomosť o tom, že by sa ním čistili žumpy a obsah sa vypúšťal do potoka.

Mésarová potvrdila, že polícia začala vo veci trestné stíhanie za trestný čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia. „Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a zaistené vzorky zaslala na skúmanie. Doposiaľ voči konkrétnej osobe v danej veci obvinenie vznesené nebolo,“ uviedla. Páchateľovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Policajti preverujú aj čiernu skládku pri obci. „Skutočnosti preverujeme, vecou sa aktívne zaoberáme. Nateraz bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ povedala Mésarová. Starosta potvrdil, že obec občanom v prípade potreby poskytuje službu, respektíve zapožičiava vlečku. Dodal však, že nekontroluje, na čo ju obyvateľ potrebuje. „Je možné, že odpad vynesú tam, kde nemajú, ale je to málo pravdepodobné. Myslím si, že sme zabezpečili všetko na to, aby ľudia ten odpad mali kam dať,“ doplnil Mohňanský.