Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva by mohli obsahovať odôvodnenie

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

BRATISLAVA - Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva by mohli byť odôvodnené. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Navrhovanou legislatívou by sa malo tiež explicitne umožniť ÚVZ, regionálnym úradom a rezortu zdravotníctva povoľovať a zrušovať výnimky z opatrení.