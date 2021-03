Odídenci z ĽSNS rozhodli: Stranu už našli! Získať ju mali od kontroverzného politika, ktorý pomohol Kollárovi

Milan Uhrík pre Topky potvrdil, že podpisy sa zbierať nechystajú a stanú sa súčasťou jednej z existujúcich strán. Podľa portálu Aktuality.sk odídenci z ĽSNS nezaložia novú stranu, ale vstúpia už do existujúcej. Má to byť strana Hlas ľudu Petra Marčeka. Nemusia tak zbierať 10-tisíc hlasov, ktoré sú potrebné na založenie novej strany.

Vstúpia odídenci do Marčekovej strany?

Koncom januára z ĽSNS vystúpilo šesť najsilnejších mien. Kotlebova dlhoročná dvojka Milan Uhrík, Milan Mazurek, hovorca Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš, ktorého označil šéf ĽSNS Marian Kotleba za inicátora „revolty“, a odišiel aj poslanec a lekár z ružomberskej nemocnice Miroslav Urban.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Podpisy zbierať nebudeme, je to nemožné

Milan Uhrík pre Topky potvrdil, že odídenci vstúpia do už existujúcej strany, či pôjde o Hlas ľudu, to zatiaľ nepotvrdili. "Môžem potvrdiť zatiaľ len toľko, že čakáme už len na zaregistrovanie strany. Ak sa nič neskomplikuje, tak by to mohlo byť už naozaj každú chvíľu," uviedol v stanovisku Uhrík. Podpisy na novú stranu zbierať nebudú. "V čase nekonečného lockdownu je to, žiaľ, nereálne. Okrem toho, strán je na Slovensku už aj tak dosť," konštatuje.

Viac informácií zatiaľ nepotvrdil. "Naozaj, pokým nám ministerstvo neschváli registráciu, tak dovtedy by bolo akékoľvek vyjadrenie predčasné," uviedol.

Hlas ľudu

Peter Marček je verejnosti známy. Ešte v roku 2011 Marček založil Stranu občanov Slovensko (SOS) a stal sa jej predsedom. V parlamentných voľbách v roku 2012 s ňou získal 0,15 %. Marček ju potom o štyri roky ponúkol Borisovi Kollárovi. SOS sa tak premenovala na hnutie Sme rodina. Kollár sa tým vyhol zbieraniu podpisov potrebných na založenie novej strany.

Vo voľbách Marček v roku 2016 kandidoval za stranu Sme rodina zo štvrtého miesta na kandidátke. Dlho v strane nepobudol. Kvôli nezhodám s vedením strany ich v júni toho istého roka zo strany spolu s kolegom Rastlislavom Holúbekom vylúčili. Obaja mali mať výhrady k forme vyjadrovania Borisa Kollára.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Marček ostával v politike aj naďalej. Dva roky po výlučení z Kollárovho hnutia prevzdal stranu Hnutie za demokraciu (HZD), ktorú ešte v roku 2002 založil bývalý prezident Ivan Gašparovič. Stranu premenoval na Hlas ľudu, o ktorej však veľmi počuť nie je a neuspela ani vo voľbách.

Pridať sa má aj Šimkovičová

V Sme rodina pôsobila po voľbách v roku 2016 aj bývalá moderátorka Martina Šimkovičová. Túto informáciu Uhrík nepotvrdil ani nevyvrátil. "Na margo pani Šimkovičovej, naše hnutie bude otvorené pre každého občana, ktorého srdce bije pre Slovensko," dodal Uhrík. Spolu s Holúbekom a Marčekom stranu opustila. Kollár ju vyzval, aby sa vzdala mandátu, no odmietla to a naďalej pôsobila v parlamente ako nezávislá poslankyňa. Všetci traja odídenci od Kollára však zvykli hlasovať s vtedajšou koalíciou Smer, SNS a Most.

V roku 2019 kandidovala do europarlamentu ako líderka kandidátnej listiny strany Starostovia a nezávislí kandidáti. O rok neskôr v parlamentných voľbách 2020 kandidovala ako líderka Marčekovej strany Hlas ľudu. Strana však vo voľbách skončila na poslednom mieste. Volilo ju 1887 ľudí, čo je 0,06 percenta hlasov.