Europarlament presadil nový zákon: Podniky núti dodržiavať ľudské práva a chrániť prírodu

Za legislatívne uznesenie hlasovalo 504 europoslancov, 79 bolo proti a 112 sa zdržalo hlasovania. Poslanci v ňom vyzvali Európsku komisiu, aby urýchlene predložila legislatívny návrh, ktorý zaistí, že podniky pôsobiace na vnútornom trhu EÚ budú niesť právnu zodpovednosť za nepriaznivý vplyv ich aktivít alebo činnosti, ku ktorej v hodnotovom reťazci prispeli, na ľudské práva, životné prostredie a správu vecí verejných.

Nový predpis by mal obetiam takýchto praktík zabezpečiť prístup k právnym prostriedkom nápravy. Komisia naznačila, že predmetný legislatívny návrh predloží ešte v priebehu tohto roka. Podniky by na základe budúcich pravidiel mali identifikovať, riešiť a naprávať dôsledky všetkých aktivít (výroba, priame aj nepriame obchodné vzťahy a investičné reťazce), ktoré by mohli viesť alebo už vedú k nasledovným praktikám - porušovanie ľudských práv vrátane sociálnych, odborových a pracovných práv, poškodzovanie životného prostredia vrátane prispievania k zmenám v podnebí či odlesňovaniu, narušenie dobrej správy vecí verejných, napríklad prostredníctvom korupcie či úplatkárstva.

Spoločnosti z tretích krajín, ktoré majú záujem o prístup na vnútorný trh EÚ, by rovnako mali preukázať, že spĺňajú požiadavky náležitej starostlivosti v oblasti životného prostredia či ľudských práv. Parlament v tejto súvislosti vyzval na prijatie ďalších opatrení - napríklad zákaz dovozu výrobkov spojených s porušovaním ľudských práv, ako je nútená práca alebo detská práca. Tento prístup by podľa EP mal byť zohľadnený aj v obchodných dohodách Únie, v kapitolách o obchode a udržateľnom rozvoji.

Poslanci zároveň vyzvali eurokomisiu, aby dôkladne preverila, či podniky so sídlom v čínskej oblasti Sin-ťiang, ktoré vyvážajú svoje výrobky do EÚ, neporušujú ľudské práva, najmä v súvislosti s represiou ujgurskej menšiny. Podľa odkazu EP by spoločnosti mali zodpovedať za škody, ktoré podniky pod ich kontrolou spôsobili alebo ku ktorým prispeli. Cieľom je umožniť poškodeným obetiam dosiahnuť účinný prostriedok nápravy.

Sankciám by sa podniky mohli vyhnúť, ak dokážu, že konali v súlade so svojimi povinnosťami náležitej starostlivosti a prijali opatrenia na zabránenie takejto škode. Nová legislatíva by mala chrániť aj práva obetí v krajinách za hranicami EÚ, a to prostredníctvom možnosti žalovať podniky na základe úniového práva.

Rozsah pôsobnosti budúcej legislatívy by mal byť podľa poslancov dostatočne široký, aby sa vzťahoval na všetky veľké podniky, ktoré sa riadia právom EÚ alebo sú usadené na území Únie, vrátane podnikov poskytujúcich finančné produkty a služby. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať aj na všetky verejne kótované malé a stredné podniky a vysoko rizikové malé a stredné podniky.