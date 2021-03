KORONAVÍRUS Progresívne Slovensko sa pustilo do Krajčího! Ľudia nevedia o očkovaní nič

BRATISLAVA - Mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) kritizuje systém očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí nad 60 rokov. Považuje ho za ponižujúci, neférový, nehumánny, nedôstojný a antisociálny. V pondelok to povedala členka strany Lucia Plaváková. Predsedníčka PS Irena Bihariová opakovane vyzvala ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a premiéra Igora Matoviča (obaja OĽANO) na odstúpenie.

Tlačová konferencia strany

Väčšina ľudí, ktorí nemajú v blízkosti digitálne zručnú a informovanú osobu, nemá podľa jej slov šancu vôbec postaviť sa na štartovaciu čiaru. "Pre nich zostalo očkovanie len vzdialenou vidinou, o ktorej započuli niečo v správach. Mnohí o možnostiach očkovania stále nevedia absolútne nič," tvrdí Plaváková.

Za kľúčové považuje čo najskoršie vytvorenie systému predregistrácie, ktorý umožní zaregistrovať sa kedykoľvek a každému, kto bude mať v danej očkovacej skupine záujem, a následne podľa dodávok a podľa veku priraďovať termíny. Plaváková však víta, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR oznámilo, že na realizáciu tohto kroku pripravuje novú aplikáciu.

Verí, že do konca týždňa bude fungovať. Súčasný registračný systém prostredníctvom stránky korona.gov.sk podľa PS nespĺňa úplne základné kvalitatívne a užívateľské parametre. Za riešenie pre seniorov, ktorí sa nepohybujú v online prostredí, považuje zapojenie poisťovní, lekárov, rozposielanie SMS, obvolávanie pacientov, poslanie pozvánky s návratkou či angažovanie dobrovoľníkov, ktorí budú priamo osobne seniorov kontaktovať.

Slovensko.Digital považuje súčasnú registráciu na očkovanie za nezvládnutú

Občianske združenie Slovensko.Digital považuje registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 cez aktuálny formulár na korona.gov.sk za nezvládnutú. Ministerstvu zdravotníctva a Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) preto ponúka pomoc pri návrhu, implementácii a testovaní novej služby.

Slovensko.Digital upozorňuje, že je nutná zásadná zmena procesu ako takého, nielen úprava registračného formulára. Oceňuje preto informáciu, že ministerstvo zdravotníctva plánuje predstaviť nový systém registrácie na očkovanie. Aby sa predišlo opätovným chybám, je podľa občianskeho združenia potrebné minimálne zo strany rezortu zdravotníctva otvoriť proces prípravy nového procesu registrácie na očkovanie odbornej verejnosti a dobrovoľníkom. Realizovať by sa malo testovanie na cieľovej skupine používateľov ešte pred spustením do prevádzky.

"Proces treba postaviť na jednorazovej registrácii, kde sa človek zaregistruje, vyplní preferované miesta očkovania (prípadne aj typ vakcíny a pod.) a následne dostane správu s termínom, keď bude na rade. Ak správu nepotvrdí, tak sa zaradí späť do poradovníka a nový termín dostane neskôr," priblížil Ján Suchal zo Slovensko.Digital. Ministerstvo zdravotníctva by malo podľa IT odborníkov komunikovať, že sa pri registrácií netreba ponáhľať, lebo poradie nebude záležať od rýchlosti registrácie, ale od dátumu narodenia. Odstrániť sa tým má diskriminácia na základe technických zručností občanov. Proaktívne treba podľa združenia oslovovať a zaraďovať starších obyvateľov aj cez iné kanály, ako je webová stránka (napríklad telefonicky).

"Ešte predtým, ako sa spustí nová registrácia, vidíme viacero rýchlych riešení, ako upraviť súčasný systém na zlepšenie jeho použiteľnosti. Pomerne jednoduchými úpravami, ako je napríklad ukladanie údajov v prehliadači či zverejňovanie termínov každý deň v rovnakom čase, môže ministerstvo zdravotníctva a NCZI už teraz občanom uľahčiť snahu o registráciu seba či svojich blízkych," poznamenal Suchal.

Slovensko.Digital deklaruje, že spolu s jeho IT komunitou dobrovoľníkov ponúka štátu pomoc. Zároveň považuje za dôležité, aby riešenie vzniklo priamo v NCZI či vo veľmi úzkej spolupráci s NCZI, aby sa predišlo problémom do budúcna pri potrebných zmenách a prevádzke riešenia. Táto situácia podľa združenia opätovne poukazuje na klasické nedostatky informatizácie, a to na absenciu poriadneho zadania požiadaviek a absenciu potrebných služieb a proaktívneho využívania existujúcich dát, napríklad lepšie služby projektu eZdravie a pridaná hodnota z používania mobilného ID.