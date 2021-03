KORONAVÍRUS Na cestujúceho v MHD bez respirátora môžu ostatní cestujúci upozorniť vodiča

Uviedla to hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubica Melcerová. Od pondelka (8. 3.) bude vo vozidlách verejnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. DPB tvrdí, že povinnosť nosiť respirátory v MHD je rozhodnutie vlády SR, ale určite to cestujúcim pripomenie. Nosenie respirátorov revízori kontrolovať nebudú. "Revízori kontrolujú iba to, či cestujúci majú platný cestovný lístok, nie dodržiavanie nariadení," poznamenala Melcerová.

Dopravný podnik deklaruje, že aj naďalej dôsledne dezinfikuje všetky vozidlá MHD, a to aj cez deň počas výdrží v obratiskách, následne každý večer a raz za dva týždne špeciálnou polymérovou dezinfekciou, ktorá má dlhotrvajúci účinok. "Minimálne raz za mesiac prejdú všetky vozidlá veľkým hĺbkovým čistením," spresnila Melcerová.

DPB aktuálne vozí menej ako 40 percent cestujúcich v porovnaní s obdobím pred začiatkom pandémie nového koronavírusu. Napriek tomu jazdí cez pracovný týždeň v režime školské prázdniny a podnik nepristúpil k výraznejšiemu obmedzeniu výpravy vozidiel. "Je teda možné zachovať medzi cestujúcimi bezpečné rozstupy. Naplnenosť spojov však neustále monitorujeme a ak spozorujeme spoje s vyššou naplnenosťou, nasadzujeme na linky kapacitnejšie vozidlá," deklarovala Melcerová.