KORONAVÍRUS Od zajtra platia nové opatrenia: Cestujúci v MHD i v predajniach lístkov musia mať respirátor

"V zmysle nového uznesenia vlády SR sa však sprísňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Na základe tohto uznesenia majú cestujúci v MHD od pondelka povinnosť počas celej prepravy mať prekryté horné dýchacie cesty pomocou respirátora s ochranným filtrom FFP2 alebo vyšším. Rovnaká povinnosť platí aj v predajniach cestovných lístkov DPMP. Od tejto povinnosti sú oslobodené deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím," vysvetlil Tomek.

Dopytové otváranie dverí cestujúcimi je dočasne zrušené. Vodiči otvárajú na zastávkach MHD všetky dvere vozidla centrálne. Na vystúpenie na zastávke na znamenie, prípadne na vystúpenie s kočíkom alebo invalidným vozíkom, je potrebné stlačiť tlačidlo STOP.

"Doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je zrušený. Cestovný lístok je možné si zakúpiť v automate, formou SMS alebo v predajni cestovných lístkov. Nástup a výstup cez predné dvere je zakázaný s výnimkou zrakovo postihnutých cestujúcich. Do priestoru pri kabíne vodiča vymedzeného páskou majú cestujúci vstup zakázaný. Všetky vozidlá MHD sú každý deň dezinfikované špeciálnym roztokom, ktorý aplikujeme vysokotlakovým rozprašovačom, aby sme vytvorili čo najbezpečnejšie podmienky prepravy pre všetkých cestujúcich," dodal Tomek.