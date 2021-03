Kritika kvôli papalášizmu: Platí prísny lockdown, no politici išli do Jasnej! Šeliga to popiera

Minister dopravy Andrej Doležal a minister vnútra Roman Mikulec sa vybrali do Jasnej, kde sa tento víkend koná Svetový pohár. Informoval o tom ereport.sk. Pôvodne sa mal v Jasnej nachádzať aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. Ten však informáciu poprel, jeho bývalý stranícky kolega Tomáš Valášek to však vidí inak.

Šeligov bývalý kolega hovorí o photoshope

Podľa prvých informácií sa mal v Jasnej nachádzať aj Juraj Šeliga. Ten však informáciu poprel na sociálnej sieti. "Chcem tieto špekulácie rázne odmietnuť. Som v Bratislave, práve som dopil svoju druhú kávu a popritom dočítal dnešné noviny. O chvíľu začíname ďalšie rokovania o aktuálnej situácii. Na žiadne preteky do Jasnej sa nechystám!" napísal a dodal, že v súčasnej situácii by mu účasť prišla nevhodná a nepatričná.

Jeho bývalý stranícky kolega si zrejme nemyslí, že Šeliga hovorí pravdu. "Čistý fake. To viem aj ja vo photoshope urobiť s tými novinami," napísal Tomáš Valášek po Šeligov status. Valášek tento týždeň vystúpil z koalície. Turbulencie v Za ľudí vyvolal nákup ruskej vakcíny Sputnik V, práve v reakcii na nákup sa rozhodol neskôr odísť nielen z koalície, ale aj zo strany.

Doležal a Mikulec v Jasnej aj napriek lockdownu

Zrejme najprísnejším opatrením je zákaz vychádzania po ôsmej hodine večer a zákaz cestovania do prírody mimo váš okres. Navštevovať sa oficiálne nesmú ani iné domácnosti. Tento víkend sa však koná Svetový pohár v Jasnej a niektorí naši ministri si to nechceli nechať ujsť. V Jasnej je už minister dopravy Andrej Doležal.

"Pán minister Doležal išiel do Jasnej ako najvyšší zástupca ministerstva, keďže my podporujeme oficiálne Svetový pohár v Jasnej v rámci toho, že máme cestovný ruch pod sebou," uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf s tým, že Doležal chce propagovať cestovný ruch. Odovzdávať by mal aj nejakú cenu. Na mieste by mal byť aj minister vnútra Roman Mikulec, ktorý však na naše otázky zatiaľ nereagoval.