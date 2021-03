Matovič si rýpol do prezidentky Čaputovej: Obvinil ju z politikárčenia! Na toto doplácame všetci

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič by mal po niekoľkých dňoch rokovania oznámiť opatrenia, ktoré by mali začať platiť od budúceho týždňa. Na sociálnej sieti si však rýpol do opozície, ale aj prezidentky Zuzany Čaputovej.

Premiér vyzval na sociálnej sieti ľudí, aby boli opatrní. Okrem toho avizoval, že tento týždeň sa udejú dve veľké veci. "Toto bude veľký týždeň. Dve veľké rozhodnutia, ktoré Slovensko výrazne zmenia," napísal. Bližšie podrobnosti neuviedol. Vláda včera schválila balík opatrení, o ktorých by mala dnes informovať. V ďalšom statuse si rýpol aj do prezidentky Čaputovej.

Prezidetka či opozícia politikárčia

"Prosím, buďte veľmi opatrní. Viem, že si to mnohí nechceme priznať, ale len a len od našej spoločnej vôle dodržiavať ochranné opatrenia záleží, ako sa zajtra budeme mať. Viem, že je populárne dokazovať iným, ako sa to mňa netýka, ako ja nemusím, ako dokážem systém obísť. Doplácame však na to všetci," napísal.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Niektorí na to podľa neho doplácajú zdravím, iní životmi, iní ekonomickým strádaním. "V krajinách, kde vládne strany držia spolu, kde opozícia či prezident/-ka nezneužívajú pandémiu na politikárčenie, ľudia dodržujú opatrenia výrazne viac a sú na tom výrazne lepšie," uviedol. My také šťastie podľa neho nemáme. "Buďte statoční a verte svojmu rozumu. Nenechajte sa manipulovať ľuďmi, pre ktorých ste len čísla a mydlia si ruky každé ráno pri počte mŕtvych. Čísiel," dodal.

Čaputová vyzvala na sebareflexiu

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje za nevyhnutné, aby vláda vyvodila sebareflexiu a politickú zodpovednosť. Nestačí len výmena na poste ministra zdravotníctva. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza. Otázku vyvodenia politickej zodpovednosti nechala Čaputová na vládu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čaputová skonštatovala, že kritika vlády je mnohokrát "zúfalou snahou o vylepšenie situácie". Má však pocit, že ak sa vysloví kritika, tak vláda alebo jednotliví jej predstavitelia sa cítia byť obeťou. "Ale tie obete ležia na cintorínoch. My sme prekročili hranicu 7000 mŕtvych. Obete ležia v nemocniciach v zúfalom stave a ako keby to tá vláda nevidela," poznamenala.

Dodáva, že Slovensko čelí chaosu v manažmente a nie veľmi kvalitnej komunikácii. "Toto je stále problém. Žiadna zmena sa na tomto poli nedeje," hovorí s tým, že vláda nevysiela ľuďom signál, že problém vníma. Hlava štátu volá aj po zmene politickej kultúry. "Považujem to za nevyhnutné," podotkla.

Vítam dohodu premiéra a odborníkov

Víta taktiež aj medializované opatrenia, na ktorých sa pravdepodobne dohodol predseda vlády s odborníkmi. "Sú to tie drobné nenápadné kroky, ktoré treba už konečne robiť a robiť ich hlavne poctivo," povedala Čaputová s tým, že by sa malo prestať aj s experimentovaním. Pýta sa však, prečo tieto opatrenia prichádzajú až teraz.

Na margo povolenia očkovania ľudí neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V Čaputová uviedla, že je za to, aby sa využívali vakcíny uznávané medzinárodnými agentúrami. "Štandard by sme nemali zľaviť, tak ako to máme pri ostatných vakcínach," poznamenala.