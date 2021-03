Povinné respirátory, COVID-príplatok a koniec výnimkám: Ak nové opatrenia nezaberú, hrozí tvrdý lockdown

BRATISLAVA - Vláda prijala nové opatrenia, ktoré majú počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií.

Ak do 21. marca nepríde žiadaný efekt, má sa pripraviť zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Opatrenia prijala vláda na nedeľnom online rokovaní a vzišli z trojdňových rokovaní predstaviteľov štátu a vedcov.

Príplatok ako motivácia

Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou benefitov a kontrol. Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID-príplatok.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Getty images

Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť a ošetrenie člena rodiny. Cieľom je tiež zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény a zaviesť e-karanténu hneď, ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia.

Rúško nestačí

Druhým okruhom opatrení je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

Zdroj: Topky

Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

Distribúcia samotestov

Zavedený má byť tiež prezenčný výkon práce, ktorá je nevyhnutná. Pri ceste do práce sa ľudia budú musieť preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Predškolská a školská dochádzka bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne výsledky sa budú overovať RT-qPCR testom.

Do prírody mimo okres? Na to zabudnite

Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Stopka pre výnimky

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. marca zrušiť hlavný hygienik SR.

Zdroj: Getty Images

Urýchlene sa má spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia COVID-19. Raz za dva týždne sa tiež majú pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu.

Testovanie by sa tiež malo zacieliť na osoby s príznakmi, v ohniskách a potenciálnych ohniskách. Stratégia očkovania sa aktualizuje na základe dostupných dát z klinického skúšania. Z uznesenia, ktoré vláda schválila, vyplýva tiež, že sa obnoví COVID automat. Sprísni sa aj režim na hraniciach.

Odporúčania na domácu liečbu

Na zlepšenie prednemocničného manažmentu pozitívnych pacientov sa pripraví verejne dostupná a zrozumiteľná informácia "Cesta pacienta s ochorením COVID-19". Obsahovať bude odporúčania na domácu liečbu a zoznam kvalitných pulzných oxymetrov.

Umožní sa bezodkladné nahlásenie pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi, uvádza sa v uznesení. Zlepšia sa aj kontroly dostupnosti lekárov zo strany vyšších územných celkov. Vláda zaviedla tiež kontroly nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

Všeobecní lekári si podľa uznesenia aktualizujú štandardné postupy, upravia harmonogram ich ambulancie a zavedú povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovaným pacientom. Vláda urýchlene zaobstará terapeutické monoklonové protilátky na zníženie rizika hospitalizácie.

Predsedovia VÚC by mali zriadiť emaily, nonstop linku a webstránky na nahlasovanie nedostupnosti všeobecných lekárov. Starostovia a primátori by mali od 3. marca na svojom území zabezpečiť testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Vládny kabinet odporúča starostom a primátorom, aby zabezpečili maximálne množstvo kontrol protiepidemických opatrení mestskou alebo obecnou políciou. Mali by tiež prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie základných životných potrieb pre osoby pozitívne na ochorenie COVID-19.