Prvá obeť z radov učiteľov: Koronavírusu podľahla len 46-ročná Eva, bolestivé slová muža jej života

BRATISLAVA - Boj s koronavírusom prehrala učiteľka z Galanty Eva Šuchterová. Mala len 46 rokov. Ide o vôbec prvú obeť z radov pedagógov na Slovensku. O tom, že Slovenka bola svojmu povolaniu skutočne oddaná, svedčí aj to, že na žiakov myslela dokonca v čase, keď jej dochádzali sily.

Eva oslávila v januári svoje 46. narodeniny. Potom jej životnú cestu preťal koronavírus. Bol silnejší než ona, boj s ním napokon prehrala. O smutnom príbehu informoval týždenník Život.

Zdroj: Facebook/Eva R.Š.

Evin partner Miloš priblížil, že učiteľka žila zdravo, starala sa o seba. Cvičila, chodila na prechádzky do prírody. Jej zdravie však oslabila operácia, ktorú podstúpila ešte v roku 2018. "Je pravdepodobné, že aj preto jej oslabené a vyčerpané telo ťažšie odolávalo tomuto vírusu," povedal Miloš. On sám sa z choroby dostal. No v jeho srdci ostane navždy hlboká rana...

Srdcom učiteľka

O tom, že Eva svoje povolanie vykonávala mimoriadne zodpovedne, hovoria ďalšie slová jej partnera. „Ešte takmer na smrteľnej posteli ma požiadala, aby som jej doručil jej učiteľský zápisník a pero, aby mohla uzavrieť študentom polročné známky," popísal.

Zapísník a jej veci však napokon skončili v rukách riaditeľa. Zronený muž mu ich odovzdal po pohrebe jeho milovanej Evky. Miloš poznamenal, že v poslednom období prežívala stres, práve v súvislosti s jej prácou. Mala málo času na oddych. Silný zápal pľúc s infekciou napokon učiteľku pripútali na lôžko, skončila v nemocnici. Ochoreniu napokon podľahla 10. februára.

Bolestivé slová

Miloš na sociálnej sieti priznal, že príbeh ich lásky vyrozprával preto, aby si uctil Evkinu pamiatku. "Mucka, dnes uverejnili príbeh našej lásky s koncom, ktorý by bol inšpiráciou aj pre Hamleta," napísal po tom, ako na titulke týždenníku zverejnili aj fotografiu jeho Evky. "Budem robiť všetko preto, aby som konal tak, aby si bola so mnou spokojná, keď sa spolu nakoniec stretneme už navždy....," doplnil.

Miloš venoval príspevok aj tým, ktorí na koronavírus neveria, prípadne ignorujú opatrenia. "Ešte stále mnohí budete teda ignorovať rúško, nosiť ho pod nosom, dýchať v hypermarkete na pokladni niekomu na krk, spochybňovať očkovanie? V poriadku, to že vám nie je život vzácny, čo už, vaše rozhodnutie. Ale prístup niekoho z vás mi zabil milovanú ženu a zničil život ako mnohým ďalším......" odkázal.