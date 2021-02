KORONAVÍRUS Podľa prieskumu väčšina Nemcov podporuje zavedenie očkovacieho pasu

BERLÍN - Väčšina Nemcov si želá zavedenie tzv. očkovacích pasov, ktoré by im umožnili navštevovať divadlá, fitnes centrá, športové podujatia a uľahčili by cestovanie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov Deutschland pre agentúru DPA.

Zo spomínaného prieskumu vyplýva, že 16 percent opýtaných podporuje okamžité zavedenie očkovacieho pasu po vzore Izraela. Izrael minulú nedeľu predstavil tzv. zelené pasy, ktoré umožňujú osobám zaočkovaným oboma dávkami vakcíny, aj tým, čo ochorenie COVID-19 už prekonali, navštevovať kiná, divadlá, telocvične, hotely a synagógy.

Ďalších 44 percent opýtaných si myslí, že by sa so zavedením očkovacieho preukazu v Nemecku malo počkať dovtedy, dokým nebudú mať možnosť zaočkovať sa všetky vekové kategórie tamojšieho obyvateľstva. Podľa najnovších plánov vlády by sa tak malo udiať do 21. septembra. Iba 35 percent respondentov rázne odmietlo zavedenie očkovacieho preukazu, ktorý by podľa nich zvýhodňoval zaočkovaných ľudí.

Dáta pochádzajú z online prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil na vzorke 2030 respondentov nad 18 rokov medzi 24. a 26. februárom. Predstavitelia členských krajín Európskej únie sa vo štvrtok zhodli na vytvorení európskeho očkovacieho pasu do troch mesiacov. Aké výhody by mal jeho držiteľom zaručovať je však nateraz nejasné.