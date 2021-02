KORONAVÍRUS V Košiciach a Prešove v krajských centrách očkujú učiteľov aj ďalšie skupiny

KOŠICE - Veľkokapacitné centrá na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 otvorili v sobotu ráno Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK). V Košiciach centrum funguje až do utorka (2. 3.) v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) na Ostrovského ulici, v Prešove je to počas soboty Športová hala Hotelovej akadémie na Baštovej ulici. K ich zriadeniu došlo na základe poverenia ministerstva zdravotníctva.

Očkuje sa vakcínou AstraZeneca, ktorá je určená ľuďom do 55 rokov. V košickom krajskom centre chcú počas štyroch dní zaočkovať 5200 ľudí, primárne malo ísť o učiteľov, menší záujem z ich strany umožnil očkovanie aj pre ďalšie vyčlenené skupiny. "K dnešnej 8. hodine sme mali nahlásených vyše 400 ľudí, avšak musím povedať, že v piatok (26. 2.) ich bolo len 20, takže ten počet sa rapídne zvyšuje a veríme, že tých 5200 dávok využijeme," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Zdroj: TASR - František Iván

Ocenil, že prihlasovanie na očkovanie sa v piatok otvorilo aj pre šoférov medzimestskej autobusovej dopravy, vodičov mestskej hromadnej dopravy, predavačov, cestárov, ktorí sa starajú o údržbu ciest, a ďalšie skupiny z kritickej infraštruktúry. Infektológ Pavol Jarčuška v tejto súvislosti skonštatoval, že najefektívnejším opatrením v boji s ochorením COVID-19 je čo najviac očkovať. "Všetky vakcíny, ktorú sú v súčasnosti na trhu EÚ, sa vyznačujú tým, že sú kvalitné a bezpečné," povedal.

Zdroj: TASR - František Iván

Očkovacie centrum je otvorené od 8.00 do 17.00 h s hodinovou prestávkou. Každý, kto bol zaradený do zoznamu očkovania, je informovaný o presnom čase prostredníctvom SMS správy. V Prešove chcú počas soboty zaočkovať 1500 ľudí. "Už v najbližších dňoch pripravíme očkovacie centrá aj v Poprade a Humennom, a potom aj v Bardejove a Starej Ľubovni, takže postupne z tých 1500 chceme prejsť na 9500 ľudí, ktorých by sme očkovali v priebehu jedného víkendu, respektíve týždňa," povedal predseda PSK Milan Majerský.