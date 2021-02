Remišová ohlasuje ďalší balík na pomoc v KORONAKRÍZE: Z eurofondov príde viac ako 700 miliónov eur

BRATISLAVA – Z dodatočného nástroja Európskej únie na zmiernenie dosahov koronakrízy na ekonomiky členských krajín REACT-EU pôjde na Slovensku najviac (65 %) do Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ). Tento operačný program tak bude zvýšený o 401 miliónov eur. Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Najskôr však musia operačné programy prejsť revíziou, prvé výzvy tak môžu byť vyhlásené v máji alebo júni tohto roka.

V rámci iniciatívy REACT-EÚ Slovensko dostane v programovom období 2014-2021 navyše odhadom 780 miliónov eur. Po rokovaniach na národnej úrovni a tiež aj s Európskou komisiou (EK) teraz nasleduje revízia operačných programov. Peniaze dostane Slovensko v dvoch fázach – k 12. februáru 2021 je k dispozícii 616 miliónov eur a zvyšných 164 miliónov eur príde v roku 2022.

Remišová spresnila, že spomínaných 401 miliónov eur navyše v OPĽZ bude použitých na podporu zamestnanosti. Financovať sa z toho budú kurzarbeit, nové pracovné miesta, sociálne a opatrovateľské služby či dištančné vzdelávanie. Ďalších 247 miliónov eur by malo ísť na podporu regiónov (Integrovaný regionálny operačný program), teda napríklad na verejnú dopravu a cyklotrasy, na verejnú zeleň, regionálne školstvo, kultúrnu infraštruktúru či zateplenie domov.

Z balíčka dodatočných peňazí chce Slovensko podporiť aj ľudí v prvej línii boja s pandémiou nového koronavírusu prostredníctvom zvýšenia alokácií do Operačného programu Efektívna verejná správa, a to o 108 miliónov eur. Ďalších 24 miliónov eur pôjde na podporu ohrozených skupín v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci, presnejšie na potravinové a hygienické balíčky.

Peniaze sa musia vyčerpať čo najskôr

"Tieto štyri OP, ktoré budú zvýšené, musia spraviť revíziu OP. Revízia OP bude trvať približne, na základe predchádzajúcich skúseností, mesiac, mesiac a pol. Následne to musí prejsť monitorovacím výborom, a potom bude revízia schválená Európskou komisiou," uviedla Remišová s tým, že prvé výzvy môžu byť v máji alebo v júni. Zdôraznila, že oprávnené výdavky v rámci nich sú od začiatku minulého roka, čiže sa môžu refinancovať. "Cieľom je, aby to boli skutočne rýchle projekty, pretože ich musíme všetky stihnúť urobiť do konca roka 2023," uzavrela ministerka.