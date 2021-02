SaS a Za ľudí prišli s opatreniami proti KORONAVÍRUSU: Na vládu ich nezaradili

BRATISLAVA - Koaličné strany SaS a Za ľudí minulý týždeň na koaličnej rade navrhovali balík opatrení zameraný na boj proti novému koronavírusu. Ten však nebol zaradený do programu tohtotýždňového rokovania vlády SR. Potvrdila to predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

Podľa tvrdenia koaličnej poslankyne o tejto téme hovorili v pondelok (22. 2.) na poslaneckom klube aj s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) či so štátnym tajomníkom rezortu zdravotníctva Petrom Stachurom. Krajčí podľa tvrdenia šéfky zdravotníckeho výboru s návrhmi súhlasil a prisľúbil ich realizáciu.

Návrhy, ktoré predniesli, sa týkali napríklad toho, aby sa do systému odmeňovania pre zdravotníkov prvej línie zaradili aj záchranári voziaci pacientov do červených zón, alebo aby napríklad hovorili o možnosti umožniť vykonanie antigénového testu aj zaškoleným nezdravotníckym pracovníkom. Týkali sa tiež systému vykazovania dát či rozšírenia domácej postcovidovej kyslíkovej liečby. Bittó Cigániková nechápe, prečo uznesenie, ktoré predseda strany SaS Richard Sulík riadne a včas podal do podateľne, nebolo zaradené na rokovanie vlády.