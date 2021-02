KORONAVÍRUS Európski lídri sa budú na samite venovať pandémii, ale aj obrane, uviedol Valášek

BRATISLAVA - Európski lídri sa budú na videosamite Európskej rady, ktorý sa začína vo štvrtok, venovať situácii s ochorením COVID-19, ale aj obranným témam. Diskusia sa bude zrejme týkať otázky väčšej samostatnosti a kompetencií krajín v oblasti obrany. V súvislosti s pandémiou sa má hovoriť o dodávkach vakcín, pohybe ľudí cez hranice, covidových certifikátoch aj posilnení výroby vakcín v EÚ. Po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to uviedol jeho predseda Tomáš Valášek (Za ľudí).

Pri obranných otázkach budú lídri podľa Valáška hovoriť o kompetenciách NATO a EÚ. "Časť krajín Únie je presvedčená, že EÚ musí byť menej závislá od USA v otázkach obrany," povedal. Ako príklad uviedol Francúzov, časť nemeckého politického spektra či Belgicko a Luxembursko. Dodal, že aj Amerika žiada od Únie viac samostatnosti v niektorých oblastiach, no sama by sa EÚ v prípade najhorších bezpečnostných scenárov nedokázala ubrániť. Slovensko má podľa neho názor, že väčšia suverenita dáva zmysel, no nie sme za úplné odtrhnutie sa od NATO či USA.

V súvislosti s pandémiou Valášek poukázal na potrebu riešiť prechod cez hranice v Únii, a to najmä pri dopravcoch. Poukázal na situáciu v Nemecku, kde sa pre vyžadovanie negatívnych testov od šoférov kamiónov tvorili kilometrové kolóny. V otázke zavedenia covidových certifikátov je podľa Valáška Slovensko skôr za, no rozumie obavám z možného kategorizovania občanov. Osobne si myslí, že pokiaľ budú certifikáty zmysluplne nastavené, môžu byť nástrojom obnovy voľnejšieho cestovania po Európe.

Podpredseda výboru Peter Kmec (nezaradený) apeloval na premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby požiadal Radu o proaktívny vstup do rokovania o ruskej vakcíne Sputnik V. Požiadavku, aby európske inštitúcie na najvyššej úrovni vstúpili do politických rozhovorov v tejto súvislosti, považuje za legitímnu.

"Nemáme predsudky voči žiadnej vakcíne," reagoval štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Verí v zmysel spoločného európskeho postupu a zdôraznil, že Európska lieková agentúra (EMA) má dostatočné kapacity posúdiť vakcíny od rôznych výrobcov na rozdiel od národných agentúr. Poukázal na to, že v EÚ sú aj krajiny odmietajúce ruskú vakcínu, napríklad Poľsko či pobaltské krajiny.