KORONAVÍRUS Gröhling verí, že prvé kloktacie testy budú distribuovať koncom budúceho týždňa

BRATISLAVA – Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí, že prvotný balík do 20.000 kusov takzvaných kloktacích testov budú na školy distribuovať koncom budúceho týždňa. Uviedol to v stredu počas rokovania vlády.

"Momentálne zisťujeme na základných školách druhého stupňa, kde sa vyučuje v skupine päť plus jedna, aký je záujem o vzdelávanie. Mali by sme to mať do konca týždňa sfinalizované," povedal minister školstva s tým, že práve na týchto školách by tento druh testov vedeli využiť.

Minister potvrdil, že sa diskutuje aj o krátkych nosových testoch. "Je to na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva a jeho požiadavky asi smerom k štátnym hmotným rezervám, aby nakúpili takéto testy. My sa nebudeme proti tomu brániť a budeme chcieť využívať všetky možné varianty testovania, ktoré nám umožnia spustiť aj druhý stupeň základných škôl alebo stredné školy v rámci prezenčnej výučby," povedal.