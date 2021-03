KORONAVÍRUS Liečba ivermektínom rozdeľuje aj odborníkov: Výsledky štúdie vzbudili rozruch!

NEW YORK - Liek ivermektín, prípravok proti parazitom, na ktorý sa uprela pozornosť kvôli možným pozitívnym účinkom na pacientov s covidom-19, zatiaľ vzbudzuje kontroverzie aj medzi odborníkmi. Dôkazy, ktoré by jeho účinnosť potvrdzovali, sú totiž zatiaľ len nedostatočné, a najnovšia vedecká štúdia dokonca dospela k záveru, že ivermektín zotavenie ľudí s miernymi príznakmi covidu nijako neurýchľuje.

Štúdiu minulý týždeň uverejnilo odborné periodikum Journal of the American Medical Association (JAMA). Tím vedený Eduardom López-Medinom z centra pre infekčné choroby v kolumbijskom Cali vykonal klinické testy, ktorých sa zúčastnilo 400 ľudí s miernymi príznakmi covidu-19. Polovica z nich dostávala päť dní dávky ivermektínu, druhá polovica placebo. Príznaky choroby u testovanej vzorky trvali v priemere 12 dní u pacientov, ktorým sa podávalo placebo, a desať dní u pacientov liečených ivermektínom, čo je štatisticky nevýznamný rozdiel. Napísal o tom denník The New York Times.

Nové dáta prinášajú do nejednotnej odbornej debaty veľmi potrebné fakty, ale Regina Rabinovichová z ústavu pre verejné zdravie Harvardovej univerzity upozornila, že definitívne jasno vedci stále nemajú. Štúdia bola podľa nej jednak relatívne obmedzená a jednak neodpovedala ani na najnaliehavejšiu otázku, či ivermektín môže pomôcť pacientom s ťažkým priebehom covidu, alebo dokonca zabrániť úmrtiam. K fundovaným záverom budú môcť vedci dospieť až po dokončení ďalších klinických testov, ktoré teraz bežia.

"Ja len potrebujem dáta, pretože v tejto oblasti teraz panuje chaos," zdôraznila Rabinovichová, ktorá sa podľa svojich slov snaží zachovať neutralitu a nenadržiavať ani zástancom, ani odporcom lieku.

Zdroj: Getty Images

Lieči alebo nelieči koronavírus?

Ivermektín sa bežne používa na liečbu chorôb spôsobených parazitmi, vlani ale austrálski vedci prišli s poznatkom, že tento liek vo vysokých dávkach potláča v bunkových kultúrach vírus SARS-CoV-2. Liek sa preto začal nasadzovať ľuďom nakazeným koronavírusom, a to najmä v krajinách Latinskej Ameriky.

"Ivermektín sa teraz široko používa. V mnohých krajinách na americkom kontinente aj v iných častiach sveta je súčasťou národných stratégií pre liečbu covidu," uviedol López-Medina.

Vzbudzuje kontroverzie

Liek ale vzbudzuje aj kontroverzie. Podľa niektorých vedcov by sa totiž musel podávať v extrémne vysokých, potenciálne škodlivých dávkach, aby bol účinný. Zdravotní experti tiež majú obavy, že sa ľudia v zúfalstve môžu uchýliť aj k prípravkom na báze ivermektínu určeným pre zvieratá.

Zdroj: TASR/AP Photo/Denis Farrell

"Existuje na to veľa nezlučiteľných názorov, niekedy extrémne protikladných," domnieva sa Carlos Chaccour z barcelonského Inštitútu globálneho zdravia. "Myslím, že tu máme tú česť s ďalším hydroxylchlorochínom."

Do antimalarika hydroxychlorochín sa vkladali veľké nádeje v prvých fázach pandémie a propagoval ho aj vtedajší americký prezident Donald Trump. Jeho účinky sa však nepreukázali a americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) stiahol povolenie pre mimoriadne využitie tohto lieku, pre liečbu covidu-19 ho neodporučila ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).