Podvodníci využívajú aj sčítanie obyvateľov: Dôchodcovia, dávajte veľký pozor

BRATISLAVA - Seniori by mali byť opatrní aj pri sčítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov. Asistované sčítanie sa začne až od 1. apríla, dovtedy by seniori nemali púšťať žiadne osoby vydávajúce sa za mobilných asistentov k sebe domov. Aj od apríla budú chodiť mobilní asistenti k občanom len ak o asistované sčítanie sami dopredu telefonicky požiadajú. Preukážu sa aj príslušnými preukazmi. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.