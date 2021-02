Ak nie je prechod jednej vlády k druhej koordinovaný, prináša to chaos, hovorí Fico

BRATISLAVA - Pokiaľ nie je prechod jednej vlády k druhej koordinovaný, prináša to chaos. Rekonštrukcia vlády možná nie je a nie je ani šanca, že by premiér Igor Matovič (OĽANO) odovzdal moc. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Reagoval tak na výzvu vláde zo strany lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby podala demisiu a aby prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu.

"Pokiaľ nie je prechod alebo odchod vlády riadený alebo koordinovaný, automaticky so sebou prináša chaos. Je tu dnes reálna možnosť sa dohodnúť s Matovičom na pokojnom a kontinuálnom odovzdaní vládnej moci? Nie je," skonštatoval Fico. Jednu z možností riadenia tohto procesu vidí v referende za predčasné voľby. Hovorí, že v tomto prípade by až do volieb ostala vláda vo funkcii, a tak by boli zachované aj štruktúry riadenia štátu. Zdôraznil, že v súčasnosti preferuje myšlienku dať hlavy dohromady a vyriešiť situáciu v nemocniciach s prerozdeľovaním financií v rámci plánu obnovy.

Fico sa vyjadril aj k otázke podania podnetu na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s trestom prepadnutia majetku v Trestnom zákone. Vysvetlil, že podnet na ÚS Smer-SD podal, pretože sa tento trest zneužíva a podľa jeho informácií ním mal byť vydieraný aj policajný exprezident Milan Lučanský. Šéf Smeru-SD zdôraznil, že v podaní nežiadajú vylúčenie tohto trestu zo zákona, len sa pýtajú, či to má byť automatický trest a nielen možnosť pre súd.

Postup orgánov voči obvinenému podnikateľovi Michalovi Suchobovi z kauzy Mýtnik je podľa Fica v poriadku. "Ak niekto uteká pred zodpovednosťou a pred tým, aby vysvetlil veci, treba ho zadržať. Ak sú dôvody na väzbu, treba ho tam dať," uviedol v tejto súvislosti. Polícia v stredu potvrdila, že policajní pátrači, tzv. lovci lebiek, odhalili pobyt obvineného Michala Suchobu. Ten sa nachádzal v Spojených arabských emirátoch (SAE).