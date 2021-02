Mesto Košice od začiatku roka otestovalo na KORONAVÍRUS takmer pol milióna ľudí

Na stredajšom brífingu o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že mesto za uplynulých šesť týždňov vynaložilo na ochranné pomôcky takmer 200.000 eur a antigénové testovanie ich stálo približne 1,5 milióna eur. Tieto náklady má štát mestu postupne refundovať. Košice už plošné testovanie nechystajú. Ako uviedla viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová, mobilná odberová jednotka vykonala dokopy takmer 3000 testov medzi ľuďmi bez domova. „Za celé obdobie sme zachytili len 15 pozitívnych prípadov, v iných mestách to bolo omnoho viac. Môžeme skonštatovať, že miera pozitivity v týchto komunitách bola pod mestským priemerom,“ spresnila.

Primátor pripomenul, že situácia v Košiciach je aj naďalej vážna a zlepšovanie je buď minimálne alebo k nemu nedochádza. Obyvateľov mesta vyzval, aby sa riadili COVID automatom a chodili sa naďalej testovať. „Je to jeden zo spôsobov, ako udržať naše mesto nad tou pomyselnou čiarou,“ povedal Polaček. Zdanlivú štafetu testovania podľa jeho slov mesto posúva štátu. „Túto úlohu má od začiatku, nespadá to do portfólia samospráv ako takých. Do tejto chvíle mestá a obce testovali, pretože sme potrebovali vyplniť priestor, kde súkromné podnikanie, fyzické a právnické osoby nemali možnosť testovať. Štát im túto možnosť vytvoril,“ povedal.

V súčasnosti je podľa jeho slov v Košiciach takmer 50 mobilných odberných miest (MOM) a ďalšie budú pribúdať. „Preto nie je priestor na to, aby samospráva vstupovala do konkurencie s týmito súkromnými odbernými miesta,“ dodal s tým, že do konca mesiaca budú pre záujemcov k dispozícii ešte tri veľkoodberné miesta zriadené mestom. Vytvorené sú na magistráte, v amfiteátri a Športovo-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva. Informácie o tom, kde sa bude dať možno bezplatne otestovať na ochorenie COVID-19, budú podľa mesta naďalej zverejňované na webovej stránke korona.kosice.sk.