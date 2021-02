Táto trojka nebude fungovať: Konflikt konzervatívcov s liberálmi sa vyostruje, odborníci to vidia jasne!

BRATISLAVA - To, čo sa teraz deje na politickom spektre a poli konzervatívcov a liberálov (pričom obidva tábory sú súčasťou vládnej koalície) nemá obdoby. Môže za to aj výrok poslanca Richarda Vašečku z Kresťanskej únie o tom, že by predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) mala na svojom poste skončiť po tom, ako si dovolila kritizovať ministra zdravotníctva a spolustraníka Mareka Krajčího (OĽaNO-KÚ). Na názor o tejto liberálno-konzervatívnej vojne sme sa pýtali aj politológov.

Cigániková tvrdí, že Krajčího vyhlášku kritizovala už v lete

Vyhlášku ministerstva zdravotníctva kritizovala šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) už v lete minulého roka, ako aj pri diskusiách o programovom vyhlásení vlády, ktoré nakoniec nepodpísala. Bittó Cigániková tak reagovala na poslanca Richarda Vašečku (OĽANO), ktorý chce navrhnúť jej odvolanie z postu predsedníčky výboru. Vašečka podľa poslankyne týmto návrhom porušuje koaličnú zmluvu.

"Samotnú vyhlášku a aj to, že keď ju už minister otvára, nezaoberá sa možnosťou interrupčnej tabletky, som kritizovala opakovane už v lete alebo pri diskusiách o programovom vyhlásení vlády, ktoré som nakoniec ani nepodpísala. Moja súčasná kritika spočíva najmä v tom, že v čase najväčšieho počtu mŕtvych na koronavírus tu riešime opäť interrupcie a kultúrne vojny," uviedla šéfka výboru.

Pán Vašečka nemá rád silné ženy s vlastným názorom, tvrdí

Vašečku označila za radikálneho zástancu úplného zákazu interrupcií. Mrzí ju jeho ideológia. "Pán Vašečka nemá rád slobodné a silné ženy s vlastným názorom a preto ma neprekvapuje, že proti takýmto ženám bojuje nielen mimo parlamentu, ale aj v ňom. Je pokrytecké, že hovorí o porušovaní pravidiel a pritom jednoznačne takýmto návrhom porušuje koaličnú zmluvu," skonštatovala.

Chce, aby čím skôr skončila

Vašečka avizoval, že na najbližšom zasadnutí poslaneckého klubu OĽANO navrhne odvolať Bittó Cigánikovú z postu šéfky výboru. Odôvodňuje to jej útokmi na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), najnovšie jej kritikou vyhlášky. Poslankyňa sa podľa neho vysmieva koaličným dohodám. Dodal, že vyhláškou sa plní programové vyhlásenie vlády.

Vášne rozpútala tichá Krajčího novela o potratoch

Nová vyhláška hovorí, že ženy nad 40 rokov si budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Po novom zákrok nebude hradiť zdravotná poisťovňa. Rezort svoj krok vydať nové znenie vyhlášky k zákonu o umelom prerušení tehotenstva zdôvodnil tým, že v spoločnosti možno dlhodobo sledovať, že vek matiek rodičiek je vyšší a ich tehotenstvo býva bezproblémové.

Politologička obdivuje snahu SaS

Na názor na tieto konflikty sme sa pýtali aj u politológov. Prvou bola politologička Viera Žúborová. "Aj napriek tomu, že má stále prekvapuje schopnosť politické strany SaS zotrvať v koalícii, ktorá je zložená z ľudí bez akýchkoľvek vedomosti o tom, ako štát funguje, ako funguje štátna a verejná správa, dokážem pochopiť ich súčasné pohnútky, pretože sa nachádzame v období, kedy treba držať aj napriek nezhodám. Osobne sa domnievam, že akonáhle začne uvoľnovanie, SaS by mala začať uvažovať ako z tohto vonku," tvrdí odborníčka.

"Namiesto toho, aby reálne začali premýšľať, akým spôsobom dostať spoločnosť z tohto mentálneho kŕču. Robia všetko preto, aby ju v ňom neustále udržiavali. Viem pochopiť dôvody toho, čo minister Krajči spravil, no nie som schopná pochopiť to, prečo to spravil v situácii, kedy sa rozhoduje o tom, ako naša krajina v nasledujúce roky bude vyzerať, akým spôsobom budú ľudia dôverovať demokratickým inštitúciám, a akým spôsobom naložia z hnevom, sklamaním alebo frustráciou," dodala Žúborová.

Ani ďalší politológ nedá vláde dýchať

Druhým v rade je politológ Radoslav Štefančík, ktorý zvolil ešte ostrejší slovník. "Sú to amatéri. Všade zúri pandémia, ale minister Krajči ide riešiť interrupcie žien po štyridsiatke. Navyše, minister zdravotníctva obišiel koaličných partnerov. Musí mu byť predsa jasné, že toto je téma, ktorá vyvoláva konflikty medzi liberálnym a konzervatívnym vnímaním. Je dobré, že Bittó Cigániková sa ozvala, minister Krajči totiž zbytočne burcuje vášne v situácii, keď je potrebné riešiť úplne iný problém. Ak by sa Cigániková neozvala, katolícki fundamentalisti by túto krajinu prevalcovali," začal Štefančík.

Politológ odpovedal aj na otázku, kde berie minister Krajčí iniciatívu riešiť potratovú politiku práve v tomto období. "Toto je niečo, čo sa nedá vysvetliť racionálne, na základe rozumných argumentov. Toto je čisto emocionálna záležitosť ministra Krajčiho. Možno ho do neho vstúpil Duch svätý a ten mu naznačil, že toto je práve tá vec, ktorá momentálne Slovensko trápi," dodal sarkasticky Štefančík.

Vláde riešenie konfliktov očividne neprispieva ani na poli preferencií v prieskumoch. "Majú Matovičovej vlády (respondenti v prieskumoch, pozn. red.) plné zuby. A existuje na to iks dôvodov. Ten prvý, nezvládajú pandémiu. Prvenstvo Slovenska v počte úmrtí na COVID-19 na milión obyvateľov je toho dôkazom. Druhý, riešia hlúposti, a to nielen Matovičove ponožky či jeho infantilný účet, ale pozrime sa len na Krajčiho návrh spoplatniť interrupcie ženám po štyridsiatke. A tretí? Matovič sľuboval nielen boj proti mafii, ale aj zmenu politickej kultúry. A k tej zatiaľ nedochádza. Nielenže systém našich ľudí zostal, ale kvôli našim ľuďom sa menia zákony. Vie si niekto predstaviť, že by vláda Smeru nominovala Roberta Fica za špeciálneho prokurátora a keďže by legislatívne nešlo, najskôr by kvôli nemu zmenila zákon. A to nehovorím ešte o tom, že minister školstva sa chystá zrušiť univerzitnú samosprávu a vrátiť tak spravovanie vysokých škôl do obdobia spred Novembra 1989," skonštatoval Štefančík.

Do tretice všetko dobré: Cirner nerozumie, že má vláda na tieto veci teraz vôbec čas

"To sú tie kultúrno-etické spory medzi liberálmi a konzervatívcami, ktoré by teraz mali byť úplne na druhej koľaji. Nerozumiem, že v čase najhoršej krízy na toto ostáva čas. Bohužiaľ, začalo sa to vyhláškou o potratoch, takže koledovať si začali ako prví konzervatívci a akcia len vyvolala u liberálov reakciu," skonštatoval tretí politológ Michal Cirner.

Podľa Cirnera ale nie je žiadne prekvapenie, že Krajčí robí kroky, ktoré robí. "Je to jeho presvedčenie a politická agenda, pre ktorú dostal dôveru voličov. Je to konzervatívec a všetci to vedia a mohli to od neho čakať a môžu to čakať aj v budúcnosti ak bude súčasťou politiky," dodáva.