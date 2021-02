KORONAVÍRUS Pozrite si DÁTA o očkovaní na Slovensku: Zverejnili počty, koľko Slovákov dostalo slabšiu vakcínu

Očkovanie proti koronavírusu sa začalo 27. decembra v celej Európskej únii. EÚ to popísalo ako "okamih jednoty". Slovensko vypracovalo vakcinačnú stratégiu a momentálne sme v 3. fáze. Očkovať sa môžu ľudia nad 75 rokov a k tejto skupine pridal rezort zdravotníctva aj učiteľov. Vláda čelila kritike kvôli tomu, že oproti ostatným štátom sa očkuje pomaly a dlho nebolo presne zadefinované, kto patrí ku kritickej infraštruktúre. Lídrom v očkovaní zatiaľ zostáva Izrael.

Tri schválené vakcíny

Momentálne na Slovensku používame tri typy vakcín. Európska komisia (EK) schválila dve vakcíny proti koronavírusu - Pfizer a Moderna. Tretia vakcína AstraZeneca sa u nás začala používať koncom januára. Vakcíny sa distribuujú do všetkých krajín EÚ v rovnakom čase a za rovnakých podmienok. Čoskoro by mal byť zabezpečený dostatočný počet dávok vakcíny pre všetkých obyvateľov EÚ. Z jednej vakcíny sa vyrobí päť až šesť dávok. Všetky tri vakcíny dostali od EK po odporúčaní Európskej agentúry pre lieky (EMA) podmienečné povolenie na jej uvedenie.

Čo znamená podmienečné povolenie? Počas núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia sa môže lieku alebo vakcíne udeliť podmienečné povolenie na uvedenie na trh. Stáva sa to vtedy, keď prínos ich okamžitého poskytnutia prevažuje nad rizikom, že budú k dispozícii menej komplexné údaje, než sa požadujú za normálnych okolností. V týchto prípadoch sa výrobca zaviaže, že poskytne dodatočné údaje v súlade so stanoveným harmonogramom. V každom prípade EK udelí povolenie na uvedenie na trh až po tom, ako z posúdenia EMA vyplynie, že vakcína je zároveň bezpečná aj účinná. Keďže očkovacej látke bolo udelené povolenie na uvedenie na trh s podmienkou, spoločnosť bude naďalej poskytovať výsledky z hlavného skúšania, ktoré pokračuje 2 roky.

Najviac ľudí dostalo na Slovensku vakcínu Pfizer

Celkovo bolo na Slovensku k dnešnému dňu (15. február) podaných 311 299 vakcín, z toho 241 904 ľudí dostalo prvú dávku. Doposiaľ sa najviac očkovalo v Bratislavskom kraji, kde sa dalo doposiaľ zaočkovať takmer 57-tisíc ľudí, z čoho druhou dávkou bolo zaočkovaných niečo vyše 15-tisíc ľudí. Naopak najmenej sa očkovalo v Trnavskom kraji.

Na Slovensku sa najviac očkuje vakcínou od spoločnosti Pfizer, ktorá sa k nám dostala ako prvá. Celkovo bolo podaných 289 559 vakcín, z toho prvú dávku dostalo 220 609 ľudí a druhú 68 950 ľudí. Najviac ich bolo podaných v Bratislavskom kraji a to cez 52-tisíc, z čoho druhú dávku dostalo 15 041 ľudí. Podľa údajov z NCZI a stránky korona.gov.sk ľudia dostali druhú dávku len od Pfizeru. Naopak najmenej sa touto vakcínou očkovalo opť v Trnavskom kraji.

Druhou najčastejšie podávanou vakcínou je Moderna. Od tejto spoločnosti bola podaná takmer 8400 ľuďom. Najviac v Trenčianskom kraji, prvú dávku dostalo 3482 ľudí. Väčšina vakcíny od Moderny sa podáva v prvej dávke. Druhú dávku vakcíny od Moderny dostalo zatiaľ len 445 ľudí, a to len v Trnavskom kraji.

Doposiaľ najmenej sa očkovalo najnovšou povolenou vakcínou na Slovensku, tou je vakcína od spoločnosti AstraZeneca, ktorá nemusí byť uskladnená v hlbokom mraze, ale môže byť v chladničke. Práve táto vakcína by mala urýchliť očkovanie, keďže by ňou podľa rezortu zdravotníctva mohli očkovať aj všeobecní lekári. Vakcínu od AstraZenecy dostalo zatiaľ 13 361 ľudí, a to len ako 1. dávku. Najviac v Trnavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom.

Ak sa chcete dozvedieť, koľko ľudí a ktorou vakcínou bolo zaočkovaných vo vašom kraji, na stránke korona.gov.sk prostredníctvom údajov z NCZI si môžete v grafe na strane 2 kliknúť na konkrétnu vakcínu a následne na kraj.

Vakcína Comirnaty od výrobcu Pfizer/BioNTech

Vakcína Pfizer dostala povolenie 21. decembra minulého roka, o necelý týždeň potom sa u nás začalo očkovanie. Comirnaty vakcína ponúka v súčasnej pandémii vysokú úroveň ochrany proti ochoreniu COVID-19. Rozsiahle klinické skúšanie ukázalo, že vakcína má účinnosť 95 %. Vedľajšie účinky Comirnaty boli zvyčajne miernej alebo strednej intenzity a ustúpili počas niekoľkých dňoch po očkovaní.

ÚČINNOSŤ

Rozsiahle klinické skúšanie na približne 44-tisíc dobrovoľníkoch preukázalo účinnosť očkovacej látky Comirnaty u ľudí nad 16 rokov. Účinnosť sa vyhodnotila približne u 36-tisíc ľudí vo veku od 16 rokov (vrátane ľudí vo veku nad 75 rokov), ktorí nemali príznaky predchádzajúcej infekcie. Štúdia preukázala 95 % zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u ľudí, ktorí dostali vakcínu (8 prípadov z 18 198 malo príznaky COVID-19) v porovnaní s ľuďmi, ktorí dostali falošné injekcie (placebo) (162 prípadov z 18 325 malo príznaky COVID-19).

V klinickom skúšaní sa preukázala 95 % účinnosť aj v prípade osôb, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia COVID-19, ako sú astmatici, osoby s chronickým ochorením pľúc, cukrovkou, vysokým krvným tlakom alebo indexom telesnej hmotnosti. V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

Deti a tehotné ženy

Táto očkovacia látka sa neodporúča pre deti mladšie ako 16 rokov. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky počas tehotenstva, ale existuje len veľmi málo údajov o použití očkovacej látky Comirnaty počas tehotenstva. Rozhodnutie o zaočkovaní počas tehotenstva sa má urobiť po dôslednej konzultácii so zdravotníckym pracovníkom po zohľadnení prínosov a rizík. Tento druh očkovacej látky nemajú dostať ľudia, ktorí vedia, že sú alergickí na jednu zo zložiek očkovacej látky uvedených v písomnej informácie pre používateľa.

Vakcína Moderna

EMA udelila Moderne podmienečné povolenie 6. januára 2021. Moderna ponúka v súčasnej pandémii vysokú úroveň ochrany proti koronavírus. Rozsiahle klinické skúšanie ukázalo, že vakcína má účinnosť 94,1 %. Vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne alebo stredne závažné a do niekoľkých dní po očkovaní sa zlepšili. Európska agentúra pre lieky preto aj v tomto prípade rozhodla, že prínos očkovacej látky je väčší než riziká.

Údaje o použití COVID-19 vakcína Moderna sú nepretržite sledované, tak ako pri ostatných liekoch a vakcínach. Podozrenia na nežiaduce účinky hlásené v súvislosti s vakcínou sú starostlivo vyhodnocované a prijímajú sa všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu pacientov.

ÚČINNOSŤ

Rozsiahle klinické skúšanie na takmer 30-tisíc dobrovoľníkoch preukázalo účinnosť Moderny na dospelých vo veku 18 rokov a viac. Štúdia preukázala 94,1 % zníženie počtu symptomatických prípadov COVID-19 u ľudí, ktorí dostali vakcínu (11 zo 14 134 očkovaných osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorí dostali falošné injekcie (185 zo 14 073 ľudí ktorí dostali falošné injekcie, dostali COVID-19 s príznakmi).

Štúdia tiež preukázala 90,9 % účinnosť u účastníkov s očakávaným rizikom ťažkého priebehu ochorenia, vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, srdcovými chorobami, obezitou, ochorením pečene, cukrovkou alebo infekciou HIV.

Deti a tehotné ženy

Moderna sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov. EMA spolu so spoločnosťou, ktorá očkovaciu látku vyrába, plánuje časom odskúšanie očkovacej látky u detí. Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky počas tehotenstva, no existuje len málo údajov o použití COVID-19 vakcína Moderna počas tehotenstva. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú túto vakcínu.

Ľudia, ktorí vedia, že sú alergickí na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek COVID-19 vakcína Moderna, ktorá je uvedená v príbalovom letáku, nemajú dostať túto očkovaciu látku. U ľudí, ktorí dostali vakcínu, boli pozorované alergické reakcie (precitlivenosť). Vyskytlo sa veľmi málo prípadov anafylaxie (závažnej alergickej reakcie).

Vakcína od spoločnosti AstraZeneca

EMA udelila koncom januára podmienečné povolenie na uvedenie už tretej vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Podáva sa dospelým vo veku 18 rokov a starším. Očkovacia látka spôsobuje, že imunitný systém (prirodzená ochrana tela) vytvára protilátky a špecializované biele krvinky, ktoré pôsobia proti vírusu, čím poskytuje ochranu. Žiadna zo zložiek tejto očkovacej látky nie je schopná vyvolať COVID-19.

ÚČINNOSŤ

Vakcína ponúka dobrú úroveň ochrany proti COVID-19. Hlavné štúdie preukázali, že vakcína má približne 60 % účinnosť. Výsledky ukázali 59,5 % zníženie počtu symptomatických prípadov ochorenia COVID-19 u ľudí, ktorým sa vakcína podala (64 z 5 258 osôb dostalo COVID-19 so symptómami) v porovnaní s ľuďmi, ktorým boli podané falošné injekcie (154 z 5 210 dostalo COVID-19 so symptómami).

Väčšina vedľajších účinkov je miernej až stredne závažnej závažnosti a odznie do niekoľkých dní. Ako v ostatných prípadoch, aj pre vakcínu od spoločnosti AstraZeneca boli zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s plánom monitorovania bezpečnosti vakcín COVID-19 EÚ, pre rýchle zhromažďovanie a analýzu nových bezpečnostných informácií.

Spoločnosť, ktorá uvádza vakcínu na trh, bude poskytovať mesačné správy o bezpečnosti. Tak ako v prípade všetkých liekov, údaje o jej použití sa nepretržite sledujú. Podozrenie na vedľajšie účinky hlásené pri očkovaní touto vakcínou sa starostlivo vyhodnocujú a prijímajú sa všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu pacientov.

Deti a tehotné ženy

Očkovacia látka COVID-19 Vaccine AstraZeneca sa neodporúča u detí vo veku menej ako 18 rokov. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky alebo očkovacie látky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo so zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú túto očkovaciu látku. Očkovacia látka sa nesmie podať ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tejto očkovacej látky.

Potrebné sú dve dávky

Vakcíny proti koronavírusu sa podávajú v dvoch dávkach do ramena s odstupom najmenej 21 dní. Vláda SR vydala vyhlášku, ktorá je v súlade s týmto súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a druhá dávka bude na Slovensku aplikovaná s rozostupom najmenej 28 dní. V prípade, že sa zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky vakcíny, čo najskôr sa u svojho lekára alebo zdravotnej sestry informujte o ďalšom postupe a náhradnom termíne. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť úplne chránený pred ochorením COVID-19.

Hlavným cieľom vakcinácie v podmienkach SR je zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie šírenia nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov a ochrane zložiek kritickej infraštruktúry krajiny. Úlohou je preto zabezpečiť bezpečné a účinné očkovacie látky, čo najrýchlejšie to bude možné a v dostatočnom množstve, aby bolo možné ich široké verejné použitie.