KORONAVÍRUS Nebudem hlasovať za nezmyselné predĺženie núdzového stavu, tvrdí Linhart

Hovorí o nezmyslenom predlžovaní núdzového stavu, kritizuje "zle zvládnutú" komunikáciu vlády i spory v koalícii. Dodal, že viac nebude podporovať chaoticky a narýchlo prijímané opatrenia, pokiaľ "nebude vypočutý hlas poslancov". „Nebudem hlasovať za nezmyselné predĺženie núdzového stavu a som za otvorenie maloobchodov a za okamžité 100-percentné finančné odškodnenie živnostníkov. Vláda si nebude robiť z poslancov tlačidlá," uviedol Linhart s tým, že poslanci majú usmerňovať a kontrolovať vládu. Namieta nedostatočnú a zle zvládnutú komunikáciu s občanmi, hádky v koalícii či "opozičnú politiku" niektorých kolegov.

Podotkol, že kým v supermarkete sa môžu predávať napríklad kvety, lokálne kvetinárstva musia mať pre lockdown zatvorené. Povinné celoplošné testovanie označil za šikanovanie obyvateľov a vyčerpaných zdravotníkov, pričom podľa neho nikto nemá prehľad o dodržiavaní karantény pri pozitívne testovaných. Tvrdí, že čakáme na vakcíny, no nevyužívame iné formy ochrany zdravia. "A čo tak mediálne ľuďom povedať o spôsobe si budovania imunity, čo tak zaviesť všetky iné lieky a možnosti, ktoré zjavne pomáhajú? Kde sú funkčné aplikácie na pozorovanie pohybu ľudí prichádzajúcich zo zahraničia či na prehľad o pozitívne testovaných?" pýta sa.

Schôdza NR SR, na ktorej majú poslanci odobriť predĺženie núdzového stavu, by mala byť v týždni od 22. februára, predbežne sa hovorí o 24. februári. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Núdzový stav sa predĺžil od pondelka (8. 2.) o ďalších 40 dní, rozhodol o tom vládny kabinet. Predĺženie musí odsúhlasiť parlament do 20 dní odo dňa jeho účinnosti. Vláda využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí aj parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.