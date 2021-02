MIMORIADNE Známy prokurátor Jozef Čentéš bojuje v nemocnici o život!

Prokurátor Jozef Čentéš sa momentálne nachádza v kritickom stave v ružinovskej nemocnici. Podľa našich informácií je na COVID oddelení a bojuje so silným zápalom pľúc. Ochorenie COVID-19 má u neho mimoriadne ťažký priebeh

Čentéš bojuje o život

Do ružinovskej nemocnice ho previezli z Nemocnice sv. Michala, kde sa liečil a jeho stav sa náhle zhoršil. Momentálne je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu a bojuje o život. Čentéš má 53 rokov. Verejnosť ho pozná najmä ako zvoleného generálneho prokurátora, ktorého nikdy nevymenovali. Minulý rok sa opäť rozhodol kandidovať. Generálnym prokurátorom sa nakoniec stal Maroš Žilinka.

Čentéša zvolili do funkcie generálneho prokurátora v polovici júna 2011. Hlasovalo za neho 79 z 89 prítomných poslancov parlamentu. Prezident Ivan Gašparovič ho však odmietol vymenovať do funkcie už mesiac pred zvolením. Gašparovič považoval voľbu za spolitizovanú. Generálna prokurátora tak nemala šéfa až do roku 2013, kedy bol za šéfa GP zvolený Jaromír Čižnár. Začiatkom decembra 2014 Ústavný súd rozhodol, že Gašparovič porušil jeho nevymenovaním základné práva zaručené ústavou, za čo uznali Čentéšovi odškodné vo výške 60-tisíc eur.