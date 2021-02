Výbor pripraví uznesenie k prerokovaniu klimatickej petície v pléne, uviedol Karahuta

BRATISLAVA - Parlamentný výbor pre životné prostredie pripraví uznesenie a dôvodovú správu k prerokovaniu petície iniciatívy Klíma ťa potrebuje v pléne. Uviedol to predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Potvrdil tiež, že sa rozprával s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina), ktorý potvrdil dohodu so šéfom envirorezortu Jánom Budajom (OĽANO) o prerokovaní petície.

Karahuta momentálne čaká na podklady k uzneseniu od ministerstva životného prostredia. K uzneseniu sa chce stretnúť nielen s Budajom, ale aj so zástupcami z iniciatívy Klíma ťa potrebuje. "Chceme, aby to bolo niečo, čo ukáže spoločnosti, že nám na klíme záleží. Keď vravíme, že nám záleží na klíme, tak nám tým pádom záleží na našich deťoch," povedal Karahuta. Termín na doručenie návrhov zákonov na marcovú schôdzu je do 26. februára.

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu Za klímu, za budúcnosť koncom septembra minulého roka. Žiada v nej poslancov, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chce, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán, ako neutralitu dosiahnuť. Posledným bodom je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov EÚ. Klimatickú petíciu podpísalo viac ako 120.000 ľudí. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100.000 občanov, prerokuje parlament.