Nadávky a urážanie: Zaplatení potkani! Odkazujú Kotlebovi verní odídencom z ĽSNS: Mazurek chce novú stranu

Ľudovú stranu Naše Slovensko opúšťajú výrazné tváre, ktoré k nej patrili od počiatku. Milan Mazurek či Milan Uhrík boli medzi prvými, ktorí avizovali odchod zo strany. Pridal sa k nim aj Miroslav Suja, ale aj dnes už bývalý hovorca strany Ondrej Ďurica. Počas víkendu sa už otvorene začalo rozprávať o tom, že odídenci si chcú založiť vlastnú stranu.

„Áno, pracujeme na tom, aby sme mohli Slovensku priniesť alternatívu, aby tu bola národná, kresťanská a sociálne orientovaná strana, ktorá bude odborná, slušná a razantná,“ povedal Mazurek v relácií Kulturblogu, ktorý prevádzku spolu s dvoma asistentami. Mazurek uverejnil aj video, v ktorom sa kajá za incident na bratislavskej hlavnej stanici, kedy vulgárne pokrikoval na moslimské ženy s deťmi a skupinka okolo neho na nich hádzala aj kamene.

Zdroj: Reprofoto/RTVS

Odídenci dávajú jasne najavo, že nechcú byť vo večnej opozícii a nesúhlasia so smerom, akým sa strana Mariana Kotlebu uberá. Kotleba okrem toho zmnil stanovy strany tak, že ju v podstate môže riadiť len on aj v prípade, že by bol právoplatne odsúdený. To mu hrozí pre šeky so sumou 1488, ktoré rozdával rodinám.

Nadávky a odvolanie z výborov

Poslanci, ktorí ostali verní Kotlebovi, chceli odvolať z parlamentných výborov tých, ktorí odišli zo strany. Napríklad Ondreja Ďuricu chceli odvolať z brannobezpečnostného výboru. Namiesto neho by nastúpil Kotlebov brat Marek Kotleba. Poslanci iných strán to však zamietli.

Zdroj: Facebook/Ondrej Ďurica

„Ďurica je bývalý vojak, na členstvo v tomto výbore má aj isté predpoklady a správa sa kultivovane. Marek Kotleba je len bývalý pouličný bitkár zo Sásovej, čo je pre tento výbor trochu slabá kvalifikácia,“ povedal pre DenníkN Ján Benčík zo strany Za ľudí.

Odídencom sa nevyhli ani urážky či nadávky od ľudí, či ostatných členov strany. Napríklad oblastný predseda ĽSNS Anton Grňo ich nazval "potkanmi zaplatenými Židmi". Upozornil na to aj portál Aktuality. Mazurek to nazval prejavom tuposti.

„Interne som mnohokrát hovoril, že stranu musia reprezentovať inteligentní ľudia, ktorí sa budú správať ako dospelí a nie ako primáty,“ povedal niekdajší člen ĽSNS.