KORONAVÍRUS Samosprávy v okrese Nitra odmietajú po 14. februári zabezpečovať testovanie

Samosprávy v ňom pripomínajú, že "obecný úrad nie je nemocnica a starosta nie je lekár". Primátori a starostovia kategoricky odmietajú, aby vznik ďalších mobilných odberových miest (MOM) bol v gescii územnej samosprávy a obce zaň preberali zodpovednosť. „My ako obecná samospráva sme dostali dva pracovné dni na zabezpečenie testovania. Odovzdávame štafetu a príslušné zložky majú priestor takmer dva týždne, aby testovanie v prípade potreby zabezpečili. Sme naďalej k dispozícii poskytnúť nevyhnutnú mieru súčinnosti, avšak výlučne v súvislosti s umiestňovaním MOM v regióne,“ konštatuje sa v komuniké. Zároveň v ňom samosprávy vyzvali Nitriansky samosprávny kraj (NSK), aby v okrese Nitra bolo zriadených 50 MOM, z nich 20 v Nitre a 30 na území okresu.

Nové MOM mali už fungovať aj podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa. Zatiaľ však stále nemajú potvrdenie z ministerstva zdravotníctva. „My vieme cez víkend opätovne dať dokopy 20 odberových miest. Momentálne rokujeme aj o tom, že je tu niekoľko MOM, ktoré by mali byť zriadené pod výzvou ministerstva zdravotníctva a trošku sa nám to bije. Oni by mali fungovať aj cez víkend, ale ešte nemajú povolenie a zároveň by sme mali testovať aj my. Takže momentálne je ťažko povedať, kde vzniknú nové MOM, ale my určite cez víkend dáme našim obyvateľom opäť možnosť otestovať sa,“ povedal Hattas.

Testovanie je dlhodobo neudržateľné

Nitriansky primátor však pripomenul, že pre samosprávu je nárazové testovanie počas sobôt a nedieľ dlhodobo neudržateľné. „Rozprávali sme sa o tom aj na stretnutí so starostami z Nitrianskeho okresu a jednoznačne sme prišli k záveru, že dokážeme potiahnuť ešte dva víkendy, ale potom už treba prejsť k tomu, čo bolo dávno naplánované. To znamená týždenné testovanie od pondelka do nedele v MOM. U nás v Nitre postupne vznikajú, žiaľ, ministerstvo zdravotníctva si momentálne neplní na 100 percent svoju úlohu a stále nemajú potrebné potvrdenia, ktoré by im dovoľovali otestovať našich obyvateľov,“ pripomenul primátor.

Podľa jeho slov stačí, ak bude na území Nitry pôsobiť sedem dní v týždni 20 až 25 MOM. Tie by mali stihnúť pretestovať všetkých záujemcov aj v prípade, že by negatívne testy potreboval každý, kto chodí do zamestnania. „Druhá vec je ale zabezpečiť celý okres. A tu nám chýbajú kapacity. O to sme žiadali predsedu NSK Milana Belicu, aby ich doplnil. Aj on je predsa samospráva, aj on by mal spraviť v tejto veci nejaký ústretový krok. Jednoducho ho potrebujeme trošku cítiť v regióne a momentálne nám to chýbalo,“ povedal Hattas.

Predstavitelia samospráv sa už s predsedom NSK i lekárom NSK Ľubomírom Ševčíkom napokon stretli a požiadali ich o zriadenie 50 MOM v Nitrianskom okrese. „Účastníci stretnutia sa dohodli, že testovanie obyvateľov v NSK sa bude vykonávať v zdravotníckych zariadeniach primárneho kontaktu v celom kraji. Ambulancií v NSK je viac ako 490 a tým je aj zabezpečený celý kraj. Testovaní budú pacienti podľa zváženia lekára a na požiadanie aj zmluvní pacienti. Testovanie v ambulanciách sa bude robiť od pondelka do piatka. Mobilné odberové miesta budú v prevádzke ako doteraz. Regionálny ZMOS prisľúbil pomoc pri zabezpečení administrátorov, priestorov a osobných ochranných pracovných pomôcok,“ informoval Ševčík.