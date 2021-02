KORONAVÍRUS Školy pre zlú epidemiologickú situáciu neotvoria: V TOMTO okrese! Záhadný odkaz Matoviča

"Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorú máme v regióne v okrese Prievidza, neotvoríme budúci týždeň školské zariadenia, počet ochorení nám totiž za jeden týždeň vzrástol o 65 percent, čo je vysoký nárast," povedala Tornócziová.

Značný nárast ochorení COVID-19 zaznamenali podľa nej epidemiológovia i v okrese Partizánske, ktorý je v čiernej farbe. Situáciou sa tam bude v piatok zaoberať okresný krízový štáb, ktorý by mal rovnako na základe odporúčania Tornócziovej rozhodnúť o tom, že sa školy v okrese neotvoria. "Školy v oboch okresoch zostávajú zatvorené, fungujú v takom režime ako doposiaľ. Pevne veríme, že sa nám deti vrátia do škôl po jarných prázdninách," doplnila.

K uzatvoreniu škôl pristúpili v okresoch podľa hlavnej hygieničky preto, aby deti po piatich dňoch v školách, po ktorých nasledujú jarné prázdniny, prípadne nešírili nový koronavírus. "Predpokladáme, že keď zostanú dva týždne doma, klesne nám počet ochorení," ozrejmila.

Epidemiológovia zaznamenali v Prievidzi i britskú mutáciu nového koronavírusu. "Ide o Zariadenie pre seniorov na Ulici M. Rázusa, výsledky nám potvrdilo Národné referenčné centrum v Bratislave," spresnila Tornócziová. Hygienici podľa nej robili náhodný výber, odobrali niekoľko vzoriek, v ktorých potvrdili britskú mutáciu. "Indíciou na to, aby sme dali vzorky vyšetriť na tento vírus, bolo veľmi rýchle šírenie ochorenia COVID-19 v zariadení. Potvrdili sa tam nové ochorenia a tí, ktorí boli negatívni, sú pozitívni," dodala. Nový koronavírus potvrdili ešte minulý týždeň v zariadení do 80 ľuďom, ide o seniorov i zamestnancov.

Regionálni hygienici vyzývajú obyvateľov, aby striktne dodržiavali všetky opatrenia a nehľadali možnosti, ako využiť výnimky. Nový typ koronavírusu je podľa nich nákazlivejší, šíri sa rýchlo a môže spôsobovať ťažké ochorenia.

Premiér priznal, že otváranie ešte nie je isté

Dnes sa k situácii vyjadril aj premiér Igor Matovič. Podľa jeho vyjadrení nie je isté, že sa školy skutočne v pondelok otvoria, neexistuje k tomu žiadne uznesenie vlády.

„Ak by to malo byť o mne, ja by som to v tejto situácii nerobil,“ povedal predseda vlády v rozhlasovej relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo. Podľa premiéra je to veľké riziko. „Ja som predpokladal, že sa včera koalícia dohodne, len stále sú tam politické strany, ktoré by chceli stále viac a viac uvoľňovať,“ dodal Matovič.

Mesto Partizánske budúci týždeň školy pre zlú epidemickú situáciu neotvorí

Mesto Partizánske budúci týždeň školy neotvorí. Rozhodol o tom mestský krízový štáb na základe odporúčania epidemiológov v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou v okrese. Tá sa prejavila i v miestnej nemocnici, v ktorej stúpol počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.

"Partizánske patrí medzi najviac zasiahnuté okresy ochorením COVID-19 v rámci celej SR. Preto som aj zvolal krízový štáb, ktorý jednomyseľne odsúhlasil, že budeme pripravovať materské a základné školy na otvorenie na 22. februára, to znamená po jarných prázdninách," uviedol vo štvrtok primátor Jozef Božik.

Samospráva sa podľa neho riadi odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, ktorý neodporučil mestám a obciam v okrese otvárať školy. V prevádzke by mali zostať materské školy a školský klub detí, a to pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Obdobne budú podľa Božika postupovať i ďalší primátori miest, ktorí o tom informovali na rokovaní Únie miest Slovenska.

"Očakávame, že ak školy ešte dva týždne neotvoríme, dokážeme eliminovať ďalší výskyt ochorenia COVID-19. Dá sa očakávať, že situácia u nás by mohla byť výrazne lepšia než tam, kde sa školy otvoria. Všetko nasvedčuje tomu, že britská mutácia tu je, je veľmi silná a agresívna," skonštatoval Božik. V partizánskej nemocnici je v súčasnosti podľa neho z 51 reprofilizovaných lôžok obsadených 50, štyria pacienti sú na invazívnej pľúcnej ventilácii a traja pacienti sú na technológii high flow.

Mesto zároveň na tento víkend pripravuje testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. "Testovanie bude v sobotu 6. februára na 18 odberových miestach s tým, že 18. bude v kúpeľoch v Malých Bieliciach. Obyvatelia sa budú môcť i elektronicky objednať. Už to nie je plošné testovanie ani skríning, ale je to pomoc pre všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú ísť do práce a potrebujú negatívny výsledok testu," dodal primátor.

V Partizánskom sa môžu obyvatelia nechať otestovať zatiaľ len v mobilnom odberovom mieste (MOM) v nemocnici. Ďalšie stále MOM by malo počas tohto víkendu pribudnúť v kúpeľoch v Malých Bieliciach, ďalšie tri MOM majú otvoriť budúci týždeň.

O otváraní škôl rokuje krízový štáb mesta Dolný Kubín vo štvrtok už druhýkrát

Krízový štáb mesta Dolný Kubín vo štvrtok už druhýkrát rokuje o otváraní škôl. Na sociálnej sieti o tom informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.

Šéf radnice zdôraznil, že mesto je pripravené zabezpečiť riadne fungovanie škôl a škôlok podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). "Po rannom rokovaní, keď sme dostali odporúčanie neotvárať žiadnu základnú ani materskú školu, prišla v tejto chvíli informácia, že RÚVZ má nové inštrukcie," vysvetlil.

Prílepok načrtol, že momentálne čakajú na oficiálne potvrdenie nových odporúčaní. Ubezpečil, že v tejto veci bude ešte vo štvrtok informovať. "Ako mesto vôbec nemáme aktuálne a kompletné informácie o epidemiologickej situácii, a preto sme odkázaní na odporúčania RÚVZ," doplnil.