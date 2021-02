Školský výbor by mal pravdepodobne zasadať v utorok, uviedol Vašečka

BRATISLAVA – Hovoriť o prednostnom očkovaní učiteľov proti COVID-19 plánujú poslanci aj na mimoriadnom Výbore Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, konať by sa mal pravdepodobne v utorok 9. februára. TASR to potvrdil predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽANO). Podotkol, že sa s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) rozprával aj o otváraní škôl.

Ako tvrdí, čaká sa na rozhodnutie vlády, ktorá má zasadať v piatok od 10.00 h v súvislosti s tým, aké bude definitívne rozhodnutie a či deti do školy pôjdu alebo nie. "Ja som vo štvrtok (4.2.) s ministrom školstva riešil, že čo teda, keby deti išli do škôl, lebo rátame s tým, že pôjdu, a keď nepôjdu teraz, tak pôjdu o týždeň alebo o dva," povedal.

"Ja predpokladám, že ak vláda dnes rozhodne pozitívne, tak v utorok asi počas dňa zvolám mimoriadny výbor," povedal Vašečka s tým, že dôležité je riešiť situáciu. V súvislosti s prednostným očkovaním učiteľov predseda školského výboru poznamenal, že je za to, aby boli učitelia uprednostnení. Avšak je podľa neho potrebné rokovať s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO), ale aj brať ohľad na celkovú situáciu. Zároveň je rád, že sa učitelia posunuli už vyššie a momentálne sa hľadajú spôsoby, ako by sa to dalo ešte vylepšiť.

Strana Za ľudí podporuje otvorenie škôl, ale zároveň si uvedomuje riziko, ktoré to prináša. Preto poslankyňa strany a členka školského parlamentného výboru Viera Leščáková požiadala o zvolanie školského výboru, kde chce diskutovať s ministrom školstva o prednostnom očkovaní učiteľov.