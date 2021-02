VIDEO, z ktorého behá mráz po chrbte: Primárka galantskej nemocnice vidí covidových pacientov umierať!

GALANTA – Zdravotníci pôsobiaci v galantskej nemocnici robia pre záchranu covidových pacientov všetko, čo je v ich silách, no mnohokrát to nestačí. Video z prostredia nemocnice zachytáva smutnú realitu tejto doby. Primárka tvrdí, že koronavírus ju naučil smútiť.

„Smútok. To je tá emócia, ktorú ja teraz pociťujem. Lebo vidím, koľko ľudí umiera,“ povedala Dagmar Bodáková, primárka z galantskej nemocnice. „Tento covid ma naučil smútiť,“ dodala. Keď je primárke veľmi ťažko, sadá si za piáno, pretože práve klavírna melódia jej pomáha prekonávať smútok.

Bodáková si veľmi váži svoj kolektív. „Mám tu doktorku, ktorá má doma šesť detí. Ona nám chodí každý deň pomáhať. Máme taký piliér, že keď vieme, že nikto nepríde, ona určite príde,“ priznala Bodáková.

Zdravotníci v galantskej nemocnici robia všetko, čo je v ich silách, aby zachránili životy svojich covidových pacientov. Žiaľ, niekedy to nejde.podotkla primárka.

Zástupca primára urgentného príjmu Jozef Fatrsík hovorí, že zdravotníkov psychicky ubíja, ak pacientovi nevedia pomôcť tak, ako by chceli. „Je to strašne zlý pohľad,“ skonštatoval. Väčšina pacientov na umelej pľúcnej ventilácii to podľa neho nezvládne. „Očkovanie je jediným svetlom, ktoré tam v tejto chvíli máme, lebo tých pacientov na kyslíku pribúda,“ uviedol Fatrsík.