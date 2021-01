Záchranár Peter ušiel hrobárovi z lopaty: VIDEO Z nemocnice opísal hrozné príznaky covidu

Príbeh záchranára Petra, ktorý sa v nemocnici v Galante lieči z covidu-19, zverejnil facebookový profil Nemocnice Svet zdravia. Infikovaný muž mal problémy s dýchaním.

„Neudýchate to doma sám. Keď sa to zhoršuje, tak je to zlé. Dá sa povedať, že som ušiel hrobárovi z lopaty,“ povedal Peter s tým, že CT vyšetrenie ukázalo, že mu zostávalo len osem percent pľúcnej kapacity na život. „Deväťdesiatdva percent je komplet v zápale, zničené,“ dodal.

Pacient považuje za veľký úspech, že už dokáže dýchať sám. Stále ho však trápi kašeľ a zadýchavanie sa, no v porovnaní s predošlými dňami sa cíti výrazne lepšie. „Človek si naozaj neuvedomí, na čo všetko potrebuje kyslík, pokiaľ ho nestratí,“ skonštatoval.

Zdroj: FB/FB/Nemocnice Svet zdravia

Záchranár má odkaz aj pre popieračov koronavírusu. „Všetkým týmto neveriacim by som odkázal, že nech si hlavne na seba dávajú pozor, lebo vypadnúť zo dňa na deň z bežného života, a nemôcť robiť a vykonávať tie veci, ktoré ľudia obľubujú, to ich strašne obmedzí. Nechcem byť v nemocnici. Ja chcem byť doma s rodinou, užívať si voľno cez víkendy. Mám malé dieťa, ktoré potrebuje otca,“ priznal Peter. Vízia, že jedného dňa sa opäť vráti k rodine, ho motivuje v boji s vírusom.