KORONAVÍRUS Analytici odpovedajú Matovičovi: Je frustrujúce sa pozerať na chaos a vládne vyjadrenia!

Urobili tak pomocou statusu na sociálnej sieti Facebook. Začínajú tým, že ostatné krajiny si prešli dlhším lockdownom a čísla idú u nich dole, u nás nie. "Belgicko, Poľsko a Maďarsko a Rakúsko a Holadsko majú DNES 12ty, 11ty, 11ty, 10ty a 8my týždeň lockdownu. To je 2 až 3 krát toľko ako my. My máme za sebou ŠTVRTÝ. Porovnanie poklesu kriviek z vrcholov špičiek," píšu analytici a prikladajú odkaz zo stránky Ourworldindata.org. Slovensko sa skutočne nachádza na vrchu nových, denných prípadov.

Zdroj: ourworldindata.org

Máme dvojnásobné čísla oproti hociktorej krajine

"Slovensko má dnes dvojnásobné čísla oproti hociktorej krajine. Dvojnásobné a vyššie čísla. Jedine Holandsko s lockdownom od 16. decembra (do 1. marca) je na dvoch tretinách Slovenska. Všetky tie krajiny okrem mierne sa kolísajúceho Belgicka majú trvalý pokles čísiel s predpokladom na 8. februára na takej výške ako keby sme my mali budúci týždeň denne 500. My sa budeme tešiť na 1500, Mr. Rozstrel," nepriamo odkázali čelnému predstaviteľovi vlády dátoví analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Ihla v kope sena

"Asi ste si nevšimli, že v Trnave, kde sa testovalo len 2x a nie 4x ako v Nitre majú pozitivitu nad 1%. A ak by prišli len mobilní, tak asi 2%. A že firmy v Nitre majú už 4. krát po sebe okolo 1%, ale sú okresy, kde hľadáte kovidového ako ihlu v kope sena (Banská Štiavnica, Orava, Kysuce). Ja som si všimol, že včera narástli v nemocnici v Trnave z 96 na 119 a to im určite 3-5 umreli a 7-10 pustili domov, takže príjem bol 30-40 ľudí. Príjem, nie tí, ktorí dorazili na urgent a poslali ich domov. Tí, ktorých prijali bolo 30-40," dodáva analytik.

Opačné rozhodnutia a frustrujúce nazeranie na situáciu

Analytik neobišiel ani tému škôl. "Školy ste zatvárali v bielych okresoch nezmyselne 15. októbra pri počte pacientov 613 v nemocniciach a pri úmrtiach priemerne 10 v druhej polovici októbra a na ventilátoroch bolo 30 pacientov. Dnes je to 3613, 100 a 330. Tak máte niečo od októbra inak, opačne, ale to neznamená, že to teraz urobíte zas naopak," kritizuje.

"Je frustrujúce pozerať sa na zmes a spleť vyjadrení za posledné dni, protichodné stanoviská a hodnotenia, nejasné vyjadrenia, tak ako bolo neuveriteľné počúvať bohorovné vyhlásenia, nezmyselné predikcie a zbožné priania vydávané za očakávania a presvedčenia. Je bolestivé vidieť hlboké nepochopenie reality, neschopnosť byť radšej 2-3 dni ticho, nepripravenosť verifikovať-testovať a zisťovať mutácie, overovať hypotézy a potvrdzovať trendy, prípadne vyhodnotiť "plošák" nejakým čarovným grafom," uzavreli.