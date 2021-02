KORONAVÍRUS Ďalšie dobré správy: Počet nových úmrtí sa zrejme láme, už zachránime o 12 životov viac!

Svoje dobré správy na sociálnej sieti zverejnil jeden zo spolupracovníkov Dát bez pátosu Vladimír Vokál. "Priemerné denné úmrtia za posledných 14 dní sú: 99 , 7 dní dozadu to bolo 108 , 14 dní dozadu to bolo 107 , 21 dní dozadu to bolo 104 , 28 dní dozadu to bolo 101 a od dátumu Troch Kráľov 90 ," uvádza Vokál spolu s pridaným grafom.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Vyzerá to na zlomenie krivky, myslia si odborníci

Analytici sú optimistickí. "To už vyzerá na zlomenú krivku hnusoby a ešte možno kontrola za posledných 7 dní: 96. Je to len hypotéza, ale: Absolútny počet úmrtí na Slovensku klesá a oproti maximu je to denne o 12 stratených životov menej," neskrývajú optimizmus z lepších čísel analytici.

"Opäť je to dôležitá informácia ku okrúhlemu stolu, ale nedostali sme príležitosť ju ani prezentovať. Tak skúste dobrú správu šíriť, možno sa k niekomu dostane. Matematický pohľad, štatistické zhodnotenie a hľadanie korelácií, nebodaj kauzalít s fundamentálnymi krokmi sú dôležité body na diskusiu pri hľadaní riešenia," dodávajú analytici.