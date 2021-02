Matovičovci majú so svojím hniezdočkom opäť problémy: Manželka Pavlína (44) vysvetlila, čo sa deje!

O nových problémoch s hniezdočkom premiérovej rodiny píše portál eReport. Nie je to tak dávno, keď sa premiér Igor Matovič v parlamente za rečníckym pultom postavil pred verejnosť a na plné ústa nečakane priznal problémy s nehnuteľnosťou. „Áno, moju rodinu som plus-mínus v čase volieb nasťahoval do nášho domu, ktorý nie je skolaudovaný. Tým porušujem zákon. Tu verejne sa priznávam a nech sa páči, vystavujem sa médiám, verejnému lynču,“ povedal ešte v júli minulého roka Matovič.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Nové, nečakané problémy s domom

Rodina si medzitým svoje úradné resty dodatočne splnila a dom je podľa všetkého už skolaudovaný, no objavil sa ďalší problém. Červeným písmom stojí v katastri – plomba vyznačená na základe typu Z. Dom je písaný na premiérovu manželku Pavlínu Matovičovú, s ktorou má politik zrušené bezpodielovú spoluvlastníctvo. Tá sa sťažuje sa má problémy s úradníčkami.

Kataster totiž na pozemku upozorňuje červeným písmom na tzv. plombu typu Z. Dom je v týchto dňoch písaný na premiérovu manželku Pavlínu. S ňou má premiér zrušené bezpodielové vlastníctvo. Tá viní za všetko úradníčky. Plomby totiž ukazujú na určitý vlastnícky problém alebo konflikt. Majú tiež účel, aby sa s nehnuteľnosťou medzičasom nedalo nijak manipulovať (napríklad prepísať na iného človeka).Existujú dva typy, a to V a Z. Práve druhú spomínanú majú na krku Matovičovci.

Zdroj: topky

Tieto plomby vídať v rôznych konfliktných situáciách

Plomba Z by mala signalizovať, že v tomto čase prebieha ohľadom vlastníckych práv určitá zmena alebo sa čaká na nový zápis. Plomby tohto typu sa pritom podľa eReportu uplatňujú pri určitých vlastníckych konfliktoch, sporoch osôb, ktoré v nehnuteľnosti bývajú či dokonca rozvodoch! Matovičova manželka však poslednú možnosť rázne vylučuje. "Neviem, pozerala som to. Je to na záhradu, dáva to kataster, aspoň si myslím. Lebo tiež som mala plombu na jednu nehnuteľnosť a keď som to zisťovala, bolo to ešte pred dvomi rokmi a to bolo, že mi chceli dať vecné bremeno bez môjho vedomia. To sú také zákony, že človek ani nevie kedy, čo a ako sa stane, keď si to niekto neodkontroluje,” posťažovala sa portálu manželka Pavlína.

"Čo sa týka nášho domu, skolaudovaný ho máme. Osobne si myslím, dala som žiadosť na popisné číslo, aby som mohla mať konečne trvalé bydlisko a ďalšie veci s tým spojené, a to je v riešení. Vôbec netuším. Nepredávam ho, lebo aj to som už počula. Tá plomba je od konca minulého roka,” vylúčila rôzne fámy manželka predsedu vlády.

Do úzkych ju vraj dostali úradníci

Pavlína Matovičová teraz rozmýšľa nad rôznymi alternatívami ako túto situáciu riešiť. "Môj postup je, že musím čakať. Napríklad kataster, keď som kupovala túto nehnuteľnosť, tak podľa zákona malo dôjsť, keď sa všetky papiere odovzdali k prepisu majiteľa, do tridsiatich dní od zápisu. Nestalo sa. Volala som na kataster, že čo sa deje. Všetko som tam mala a tá pani sa ma pýtala aký mám problém. Podľa zákona je tridsať dní a ona mi povedala, veď máme šesťdesiat,” krúti hlavou Matovičová, pričom sa posťažovala na nevľúdnych úradníkov. "Pýtam sa jej ako, že šesťdesiat? Váš interný predpis je nad zákon, ktorý platí na celom Slovensku?” položila rečnícku otázku premiérova manželka.