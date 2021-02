Ombudsmanka Patakyová vidí v návrhu Štatistického úradu možný rozpor s ústavou

"Úprava by národnostné menšiny dostala do situácie, v ktorej by boli nútené vybrať si z jazykových dôvodov národnosť, s ktorou sa kultúrne a tradíciami neidentifikujú, prípadne by ich nútila označiť sa za členov a členky len jednej národnosti, i keď sa považujú za rovnocenných členov a členky viacerých národností," uviedla Patakyová.

V tejto súvislosti poukazuje na ústavné garancie každému sa slobodne rozhodovať o svojej národnosti, pričom sa zakazuje akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania či akékoľvek spôsoby nátlaku vedúce k odnárodňovaniu. Rozpor s týmito ustanoveniami v prípade navrhovanej úpravy dokumentuje i na príklade komunít s viacnárodnostným zázemím, pre ktoré v minulosti používaný koncept priznávania len jednej národnosti znamenal negatívne konzekvencie.

"Možno spomenúť Rómov žijúcich v južných oblastiach Slovenska. Prístup k možnosti využívať v úradnom styku maďarský jazyk, ktorý je pre nich napriek ich národnosti materinským a často jediným ovládaným jazykom, predstavoval nepriamy nátlak na ich neprihlásenie sa k rómskej menšine," objasnila Patakyová.

Ombudsmanka sa takisto obáva, že upravená forma dotazníka s možnosťou len jednej národnosti by mohla výrazne skresliť reálny obraz o zložení obyvateľstva. "Práve údaje o početnosti a rozvrstvení národnostných menšín umožňujú štátu efektívnejšie nastavovať príslušné stratégie, ktoré pomáhajú udržovať kultúru a tradície menšín a aplikovať ich jazykové práva," pripomenula Patakyová.

S návrhom vypustiť otázku o druhej národnosti prišiel Štatistický úrad SR. Iniciatíva prišla po tom, ako minulý týždeň vyzval na takýto krok poslanec Národnej rady SR Juraj Gyimesi (OĽANO). Podľa neho postavené otázky posilňujú asimiláciu príslušníkov národnostných komunít a výsledky môžu byť skreslené. Proti sa postavili poslanci Za ľudí a SaS, pridali sa k nim aj niektorí Gyimesiho kolegovia z OĽANO. Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) prijal rezolúciu za zachovanie pôvodnej formy dotazníka.

Elektronickou formou realizované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 je naplánované na obdobie od 15. februára do 31. marca, tzv. asistované sčítanie sa má uskutočniť od apríla do októbra.