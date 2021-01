Proti COVID-19 zaočkovaná už aj detská speváčka Paci Pac: Ľudia sa do nej pustili… Hanbite sa!

V čase kedy ľudia pochybujú o bezpečnosti vakcín proti koronavírusu, sa speváčka Adriana Pešinová z speváckeho dua Paci Pac rozhodla so svojou skúsenosťou podeliť na sociálnych sieťach. Keďže pracuje v Domove dôchodov, dostala sa na zoznam prednostne očkovaných.

„Na fotke vidíte Beu a mňa dnes doobeda tesne po podaní 1. vakcíny proti Covidu-19. Ako vidíte, žijeme a nenarástlo nám zatiaľ ani tretie oko, ani chvost. Začalo nám očkovanie proti vírusu, ktorý dopomohol na druhý svet už mnoho ľuďom na celom svete,“ píše Adriana v statuse a vysvetľuje, že pracuje v zariadení pre seniorov.

„Denno-denne prichádzame do kontatku s najohrozenejšou skupinou ľudí. A môžem vám povedať, že taký strach a pocit zodpovednosti som ešte nezažila. Vakcína je pre mňa teda obrovskou úľavou a nádejou, že nikoho neohrozím,“ prezradila a priznala, že aj ona bola spočiatku voči vakcína skeptická a chcela so zaočkovaním počkať, aby mohla sledovať vedľajšie účinky.

Adriana Pešinová tvorí s Máriom Pražencom dvojicu Paci Pac. Zdroj: Paci Pac

Nakoniec sa však rozhodla veriť odborníkom. Aj kvôli stúpajúcim číslam. „Očkovanie je dobrovoľné a chápem a rešpektujem strach a obavy z nepoznaného. Chcela by som však veriť, že väčšina z vás je očkovaniu naklonená, a keď príde tá možnosť, využijete ju tak, ako ja dnes. Myslím si, že toto je tá cesta, ktorá nás dovedie ku koncu našej obmedzenej slobody, k návštevám našich rodín, k otvoreniu divadiel a hlavne- k návratu na koncerty,“ dodala speváčka.

Jej motivovanie ľudí k očkovaniu sa však nestretlo s pochopením u viacerých jej sledovateľov. A zvalila sa na ňu vlna kritiky. Detskú speváčku obviňovali, že očkovaniu robí len reklamu a niekto jej za to dobre zaplatil. „Koľko im zaplatili za toto strápnenie, koho to zaujíma, že sa dali pichnúť tou sračkou? K čomu sú dobré takéto príspevky?!“ pýta sa jeden z komentujúcich.

„Hanbite sa! Koľko vám zaplatili? Či vás najprv vydierali, že bez tejto trápnej reklamy nebudete mať biznis? To až tak ste sa museli znížiť? Kto by sa len chválil s očkovaním a ešte pofidérnou vakcínou,“ píše sa v ďalšom komentári a pridali sa ďalší: „Dievčatá, myslíte že toto bolo naozaj nutné? Na očkovanie mám vlastný názor a neodsudzujem nikoho za ten jeho, no takéto reklamy sú podľa mňa úplne nevhodné. Je jasné, kto je za tým a je mi smutno z toho, kam sú až ľudia schopní zájsť.“ Nuž, je jasné, že koronavírus a očkovanie stále rozdeľuje Slovákov na dva tábory.